變地縛靈出不去！許聖梅廁所見「繡花鞋」嚇壞：女主播也看過

▲許聖梅曾在某電視台女廁驚見「恐怖繡花鞋」。（圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月即將進入尾聲，不過各種怪譚逸聞仍時有耳聞。資深媒體人許聖梅就表示，自己曾在某電視台B1女廁驚見「恐怖繡花鞋」，據說還有女主播正面看過，而該電視台為此還辦過法會，但她變成地縛靈「出不去了」。

許聖梅接受《中時新聞網》訪問時分享表示，曾在某間電視台B1的攝影棚，被一位節目主持人告誡，「旁邊的女廁所不要去，要使用就走到外面的洗手間」，但對方並未告知原因。許聖梅表示，雖然心裡面覺得「有點毛毛的」，但為了貪圖錄影空檔快速、方便，還是會使用該間女廁。

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▲許聖梅分享農曆7月的都市傳說。（圖／取自許聖梅臉書）

但許聖梅自述，某年農曆七月、某晚近8點時，她在低頭如廁時，從門縫外看見一雙腳走過去，原本想說有人來洗手間很正常，但她驚覺對方穿的是「一雙繡花鞋配白襪」，瞬間讓她頭皮發麻，驚恐地說，「沒想到我會看見，當下想叫還叫不出來」。

許聖梅好奇心作祟想確定是人還是鬼，於是將廁所隔間的門一間一間推開，沒想到完全沒人，但她想到剛剛那雙腳是往廁所裡面走，「心裡就涼了」。

後來，外頭女性工作人員喊「聖梅姐該妳了」，許聖梅臉色鐵青問對方：「老實告訴我，妳剛是否有去洗手間？」工作人員嚇到臉色慘白表示「沒有」。

隔天，許聖梅又到該電視台錄影，就此事詢問化妝師，沒想到化妝師告訴她，「先前有位女主播上完廁所，照鏡子時，那個（鬼）直接從裡面走出來，看了一眼主播後才離開，走到門外就不見了，女主播嚇到三天不敢去上班。」

許聖梅後來了解到，該電視台為此還辦過法會，但她變成地縛靈「出不去了」，導致多名員工都曾撞見。

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