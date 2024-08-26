汪建民爆欠債千萬「闢謠跟賭博無關」！　 認了有跟歐漢聲借錢週轉

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（27日）播出「就是這樣你才會欠錢！擺脫負債照著做就對了」，藝人汪建民因不善理財導致負債千萬：「《台灣靈異事件》收視率非常好，我不擔心沒戲拍，所有酬勞都拿來犒賞自己，因此也錯過定下心來規劃的機會，譬如投資房產。」

▲汪建民目前還在懷債中。（圖／中天綜合台提供）

媽媽罹癌，龐大的醫療費用導致他的債務越滾越大：「我做了一個最糟糕的事，就是去找地下錢莊借錢，因為我不想讓朋友知道，直到前段時間，我才跟歐弟（歐漢聲）調錢。」但主持人吳宗憲聽完覺得很困惑，因為他有耳聞汪建民的債務和賭博有關，汪建民則解釋：「絕對沒有，我沒有錢，人家怎麼可能讓我簽。」而他目前也積極投入電商、直播賣貨，希望能早日還清債務。

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▲汪建民曾和歐漢聲借錢。（圖／中天綜合台提供）



薛志正因股東捲款潛逃而負債累累：「食品公司帳面上賺錢，結果年終結帳分不到錢，因為股東捲款，等到查出來，人早已經人去樓空，業績最好的時候開到250家連鎖店，但他虧空就虧了快1百家的加盟金還有建材費。」

▲薛志正。（圖／中天綜合台提供）

歐漢聲則提醒即便是投資也要親力親為，尤其投資不熟悉的產業領域風險很大：「藝人做生意最常犯的3個東西就是不看帳、乾股代言、相信朋友。」薛志正聽完相當認同，更坦言非常後悔投資這門生意：「事後檢討一下，我覺得是自己活該，好好地當代言人拿獎金分紅就好，為什麼要去參與，而且這個真的很冤，如果今天是我吃喝玩樂花掉的我認，但這是別人花我們賺的錢。」