網問「為何台人超愛啦啦隊」　釣出Luxy Girls中肯解答：很難不愛

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣近年掀起啦啦隊正妹風潮，甚至連日、韓籍的人氣啦啦隊員都來台工作。對此，有網友24日在Threads詢問「為什麼台灣人這麼喜愛啦啦隊」，釣出啦啦隊「LuxyGirls」的官方帳號解答，引不少人點讚認同。

▲台灣近年來掀起啦啦隊風潮。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki、nikita.hsu）

Threads網友指出，從國內的籃籃、林襄、峮峮，到韓國的李多慧、安芝儇、李雅英、李珠珢，以及已來台的日本啦啦隊員高橋佳帆等，都深受台灣人歡迎，很好奇到底是什麼樣的原因，讓台灣人對啦啦隊員的喜愛程度如此之高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，Luxy Girl官方帳號回覆說，因為台灣沒有可以展現的舞台，市場規模也相對較小，目前大部分的電視節目並不需要太多的唱歌跳舞演出，因此許多有才華的藝人在自媒體飽和的環境下，難以穩定吸引大批的鐵粉，「球賽是唯一表演最穩定能表演的地方，球賽＋女孩整場賣力應援又親民，是周末很棒的娛樂，也很難不愛上她們。」

▲▼Luxy Girls官方帳號回覆網友。（圖／翻攝自Threads、Luxy Girls IG）

另外，也有不少網友留下自己的見解，「花個幾百塊就能看到平常電視裡面才看的到的正妹，近一點還有機會講到話，划算」、「追藝人花了再多錢不一定都會有互動，啦啦隊就不一樣，而且顏值也不輸線上明星」、「追啦啦隊的成本也比較低，還可以近距離欣賞」。