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盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手盧廣仲25日在社群透露91歲祖父過世的消息，除了曬出從小到大和阿公的合照紀念，他也向粉絲分享了祖父堅韌的一生，坦言原本阿公在80多歲就罹癌，但一撐就撐了10年。

外送用▲▼盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

▲盧廣仲透露祖父過世的消息。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

盧廣仲提到，祖父出生於日治時期，由於當時社會動盪，國小只讀了幾年就得回家幫忙經營家業。雖然學業成績優秀，但因為家境貧困且還有弟弟、妹妹需要照顧，識字能力因此受到影響。

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盧廣仲透露，祖父在成年後曾嘗試過養殖蝦苗，但遇到大寒冬後，蝦苗全數死亡，導致積蓄也一夕之間化為烏有。那時的祖父因為沒有車錢，只能從桃園步行回台南，這也成為了他從台北走回台南的靈感來源。

▲▼盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

▲盧廣仲的祖父曾徒步由桃園走回台南。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

盧廣仲也分享了和祖父的溫馨回憶。他提到，當自己還是小學生時，祖父就在台南的淺海教他游泳。每次游泳完後，祖父都會在販賣機裡為他買一罐康貝特飲料，「我會在路上喝完康貝，然後一直聞那個瓶子不捨得丟，有時候甚至聞到睡著，那裡頭有一種特別的香氣，蠻香。」

盧廣仲還提到，祖父曾邀請兩位好友一起騎單車環台，三人的年齡加起來超過200歲。而當時他正在就讀淡江大學，祖父的單車環台旅程剛好經過，他們在捷運站旁的小吃攤見面並補充能量，「實際吃了什麼我忘了，只記得結束後他立馬啟程，沒跟他說到幾句話，真的是很酷帥的人。」

▲▼盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

▲▼盧廣仲分享與祖父的合照。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

▲▼盧廣仲91歲阿公過世　曝他「10年前罹癌」：打破醫生說的三五年。（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

盧廣仲曾在祖父80多歲時，問對方「人生截至目前有什麼感想」，阿公表示還有很多想去的地方、想做的事，但因為當時剛被診斷出癌症第三期，體力也跟不上了。不過，盧廣仲透露，原本被醫生斷言只能再活3到5年的祖父，後來一撐就撐了10年。

對於祖父的離去，盧廣仲的文字雖然看似輕鬆，不過，他在文末也坦露心情說：「剛剛去超商買了瓶康貝特來懷念一下，發現氣味跟記憶中的不太一樣，好好奇到底是它變了還是我變了。」

【盧廣仲全文】

自從有意識以來，我就認識他了，
他是我阿公，盧文瑞，是我爸爸的爸爸。

出生於日治時期，因當代很動亂，他國小只讀了幾年就得回家幫忙擔家計出去做生意，聽說因為在學成績不錯，老師還曾鼓勵他繼續唸書，但因為沒錢加上家裡還有弟弟妹妹需要他照顧，為後來的識字能力打下了壞的基礎。另外因當時常有空襲警報，他說都是扛著扁擔在找地方躲轟炸，偶爾會在路邊見到失去靈魂的人體軀殼。

成年後存了筆錢，一個人去了桃園買了批蝦苗準備養蝦子過活，結果遇到了大寒冬，蝦子死光了積蓄也飛了。沒錢買車票的他，只好從桃園走路回台南（這也是我台北走回台南的靈感源頭），我問他什麼感覺，他說，蠻遠。

回到台南因緣際會，在塑膠工廠得到了一個正職，對於完全沒有文憑的阿公來說是個大好機會。他跟我說，就是抓好方向然後苦幹實幹，最後做到了工廠課長，聽說阿公的升職論文還是他講一句大姑姑寫一句，實在是因為很多字認識阿公，但阿公不認識他們呀。

五十三歲這年，他的長孫出生了，名叫廣仲。就這今生第一次相遇，二人當時身高差距，蠻大。

幾年後在台南的黃金海岸，那是淺海，阿公慢慢得把手從國小的我身上放開，在喝了幾口鹹甜海水搭配斷斷續續的啊啊聲後，我學會了游泳，人生第一次使用有別於走路和跑步的方式，感受地球。

海邊岸上的某處有台販賣機，每次游泳完去牽車的路上，阿公都會幫我投一罐飲料，我每次都選康貝特，康貝特是一種能量飲，當然對於小朋友的我其購入誘因絕對不是能量補給，其實只是因為這個包裝，我好像沒有在學校福利社看過。然後阿公就會騎著他的打檔車，載著我跟小我兩歲的妹妹回家，我會在路上喝完康貝，然後一直聞那個瓶子不捨得丟，有時候甚至聞到睡著，那裡頭有一種特別的香氣，蠻香。

阿公78歲時，邀了兩個大齡好友，三個人加起來兩百多歲，來了場說走就走的單車環台之旅。
當時我在淡江大學，剛好當作中途能量補給站，跟阿公約在捷運站旁吃了小吃，實際吃了什麼我忘了，只記得結束後他立馬啟程，沒跟他說到幾句話，真的是很酷帥的人。

阿公八十多歲時，有次聊天我問他，人生截至目前有什麼感想，他說其實想去的地方想做的事情還很多，只是身體跟不上想法了，當時他剛被檢查出癌症第三期。

後來打破醫生說的大概再三五年，阿公的農夫大腳一跨就是十年，非常勵志的腳，一生跨過了空襲的炸彈，再往南跨過了濁水溪，跨著鐵馬繞了台灣一圈（那台車非常難騎，超級佩服），一路跨到他選好的終點2024，他精彩的一生，有機會我再跟你說。

剛剛去超商買了瓶康貝特來懷念一下，發現氣味跟記憶中的不太一樣，好好奇到底是它變了還是我變了。為此我決定按下時光回溯鍵，回去那一天，回到那一天的黃金海岸，回到那天的金色夕陽裡，移動的打檔車上，有六十歲我才認識不久的你，有剛學會游泳的我，抱著一個香香的飲料瓶子。

致上我永遠的愛

盧文瑞 1933-2024

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