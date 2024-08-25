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Toro小巨蛋放話：要掰開坤達衣服　他一聽...罕見當眾撂狠話！

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴今（25日）在台北小巨蛋舉辦，北高雙蛋演唱會門票全秒殺的人氣男團Energy今也是首度參加，他們將演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，Toro唱到激動之處還當眾跪下，得意表示這是他的「新招」，更預告：「等下也會有新招，可能去掰開坤達的衣服。」其他團員連忙阻止：「你確定要掰開他的？他現在很壯欸！」坤達則直接撂狠話：「你敢掰開我衣服，我就把你頭髮連株拔起！」笑翻全場。

▲▼超犀利趴13 day2，Energy。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Energy帥氣現身超犀利趴。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴13 day2，Energy。（圖／記者李毓康攝）

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Energy從〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈某年某月某一天〉等歌，Energy不僅帶來最殺的經典回憶殺，新曲呈現也別具巧思，在演唱到新曲〈二次西遊〉時，伴隨著後頭火山噴發的視訊，畫面震撼全場。此外他們也將Energy的經典歌〈放手〉和MP魔幻力量的夯歌〈射手〉結合，並邀請由鼓鼓、蕭秉治組成的GX出場合跳〈射手〉。

談到昨天五月天點歌橋段，阿信點到一名說喜歡〈星期五晚上〉的小男孩，打趣放話：「就說不要找Energy來當嘉賓，粉絲都爬牆了。」牛奶今天也說，沒有五月天就沒有他們復出的機會，阿弟說之前在路上被小學生認出：「看到我就說：『你是那個十六蹲的對不對？』我跟他拍照還要跟他一起蹲。」書偉表示，沒有五月天當初邀約他們去當嘉賓，「我們也不會站在這唱歌給大家聽，中間的12年雖然沒在舞台上，但今年很珍惜。」牛奶則喊話：「只要能蹲就繼續為大家蹲下去，蹲到我站不起來為止。」

▲▼超犀利趴13 day2，Energy，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治特地上台合唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Energy和GX大跳射手舞，鼓鼓也獻跳E16蹲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴13 day2，Energy，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治特地上台合唱。（圖／記者李毓康攝）

蕭秉治再度替自己的小巨蛋演唱會宣傳，並表示：「謝謝五位哥給我打廣告的時間！」牛奶則笑說：「謝謝你這次幫我們寫〈分合〉，讓我們這些晚輩又能翻身。」又隨即改口：「不好意思是長輩、師弟。」鼓鼓則說希望未來能有機會跟「師弟」們一起跳舞，馬上被cue一起跳E16蹲；當Energy唱到掀起全民E16蹲熱潮的〈星期五晚上〉，他們還與超可愛的5隻犀利龍共舞，而稍早答應要一起跳的鼓鼓也履約大跳，嗨爆全場。

▲▼超犀利趴13 day2，Energy，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治特地上台合唱。（圖／記者李毓康攝）

▲Energy和犀利龍表演〈星期五晚上〉畫面超萌。（圖／記者李毓康攝）

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