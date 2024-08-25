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閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團Buzz主唱閔庚勳是人氣節目《認識的哥哥》固定班底，他日前宣布結婚消息，並透過節目公開與未婚妻相戀的過程，女方曾經短暫擔任該綜藝製作人。婚禮即將在11月舉辦，成員經常在節目上虧他，近日女團Oh My Girl登上該綜藝，他鬆口承認未婚妻長得像Oh My Girl的Arin，連節目組都認證有像！

▲▼閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

▲▼Oh My Girl出演《認識的哥哥》，成員開始虧閔庚勳。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

▲▼閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

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女團Oh My Girl近日登上《認識的哥哥》，幾位成員一進場就祝賀閔庚勳即將新婚的好消息，金希澈虧他「現在是不是不能問你，最喜歡團體裡的誰了？」閔庚勳笑答「還是可以啦」，其餘成員則起鬨問他「還是可以問弟妹跟誰長得最像嗎？」閔庚勳想了一下，露出害羞笑容回答「外表的話跟Arin很相似」。

▲▼閔庚勳害羞「老婆像Oh My Girl最美成員」　《認哥》認證：有像。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

▲▼閔庚勳親口認證未婚妻長得像Oh My Girl成員Arin。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

▲▼閔庚勳親口認證未婚妻長得像Oh My Girl成員。（圖／翻攝自JTBC Youtube）

閔庚勳首度公開外婚妻擁有女團般的美貌，連Oh My Girl成員都驚呼「哇，是位美人」，恭喜兩人的喜訊，不僅如此，曾與閔庚勳之妻共事過的《認識的哥哥》也認證「有像」，全場都驚訝不已。

閔庚勳7月宣佈結婚消息，未婚妻曾是《認識的哥哥》製作人之一，兩人認識多年直到2023年底才正式交往，且他瞞著成員很久，幾位班底幾乎是與大眾同步知曉結婚消息。

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閔庚勳, 徐章焄, 認識的哥哥

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