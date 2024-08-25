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周杰倫爆12月大巨蛋開唱！　好友Darren收「詐騙假文宣」親曝進度

記者黃庠棻／台北報導

台北大巨蛋是否能辦大型演唱會，是這一年來熱門討論話題，上個月台北市長蔣萬安拋出將在本月完成通過消防安檢，力拼10月辦國慶晚會，接下來就能辦演唱會，雖然目前大巨蛋還沒有開放申請， 但網路上瘋傳周杰倫將在12月於大巨蛋開唱，今（25）日旗下藝人Darren也給出回應。

▲周杰倫成大巨蛋首位開唱歌手。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

▲外傳周杰倫將成大巨蛋首位開唱歌手。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

周杰倫對在大巨蛋演出興致勃勃，曾在時尚活動公開喊話大巨蛋，表示自己已經準備好了，當時還說道「已留下8月份檔期」。如今，外傳周杰倫可能將在12月於大巨蛋演出，好友兼旗下藝人Darren邱凱偉出席《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》粉絲見面會被問到此事，低調地回應「目前都還不清楚」。

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▲周杰倫出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲周杰倫日前喊話大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，Darren進一步強調「等公司那邊公布，公司對這件事情很嚴謹」，只是因為周杰倫在大巨蛋開唱消息瘋傳，連他自己的好友都紛紛開始「求票」，直接傳訊息問他「老闆是不是要開演唱會了」，甚至還有人傳了「假的宣傳文宣」給他。

▲▼ Darren (邱凱偉)出席JAMIE WEST 新品發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Darren邱凱偉被問到周杰倫開唱，親自回應。（圖／記者黃克翔攝）

對此，Darren收起風趣的個性，嚴肅地說形容自己收到的「假文宣」上甚至還有日期，呼籲所有周杰倫的歌迷「不要上當」，目前出現的宣傳海報都是「詐騙」，正確的資訊都要等官方公布。

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周杰倫, Darren, 邱凱偉

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