記者陳芊秀／綜合報導

香港印度裔男星陳振華（Ricky）曾是TVB電視台特約演員，因能說流暢的廣東話，演出無數港劇，更在電影《賭城風雲III》、《潛行者》等露臉。現年41歲的他曾被妻子踢爆婚後不忠、欠債，虐打女兒，近日透過社群平台透露自己罹患鼻咽癌四期。

▲陳振華曾演過《賭城風雲III》，近日透露罹患鼻咽癌第4期。（圖／翻攝自網路、抖音）

陳振華離開TVB後，近年沒有影視作品。消失許久的他透過短片曝現況，「好久不見大家，為什麼我這麼久才在螢幕上出現呢，因為我『中獎』了，我得了鼻咽癌，竟然被我碰上，而且還是鼻咽癌第四期。」他表示公布病況並非想讓大家擔心，而是希望大家支持自己抗癌，並強調鼻咽癌一點都不可怕，最重要的是積極治療、積極面對，最重要的是「心態」，並說「這段時間我的心態保持得很平穩、很好，因為我要趕走這個癌細胞，趕走這個病魔，所以我會更新一下怎麼趕走病魔」。

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▲陳振華形容自己「中獎了」，但中的是罹患鼻咽癌。（圖／翻攝自抖音）

接著陳振華分享自己得知罹病，查詢許多資訊，由於許多病友的經驗，令自己獲得許多信心，希望更多人看到，最重要的是如何面對。他表示自己是鼻咽癌4a期，醫生表示腫瘤比較大，接下來治療要做3組化療，再來觀察腫瘤會不會縮小，沒有變小會再換藥，直到腫瘤變小後，再來做放射線治療。他保持樂觀，但其實很怕掉髮，但仍拍片為自己打氣。許多網友留言鼓勵，他也回應：「我可以戰勝它的！」。

▲陳振華持續更新影片，透露自己的病況。（圖／翻攝自抖音）

現年41歲的陳振華，其外型讓香港觀眾相當熟悉，然而2020年7月被太太Alison踢爆私下行徑，包括背叛妻子、虐待女兒和欠債等，形象翻車，演藝事業也因此受挫。他曾被發現在廣州一家餐廳打工，從事清潔工作，此後就沒有消息，去年開設抖音帳號，分享美食短片，近日透過影片公布罹癌的現況。