這張照片含金量超高！宋慧喬合照2大咖閨蜜　網驚：她們原來很熟？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天后宋慧喬出道以來演紅多部戲劇，她2022年以戲劇《黑暗榮耀》再攀事業巔峰，相隔2年雖然暫未推出新作品，但她的一舉一動備受關注。她24日在IG限時動態貼出與閨蜜聚會的照片，影后崔嬉序、全余贇（全汝彬）現身其中，3位大咖天后同聚，令粉絲紛紛表示訝異「她們原來很熟嗎」、「照片含金量超高」。

▲崔嬉序、全余贇現身宋慧喬IG限時動態。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



宋慧喬自戲劇《黑暗榮耀》之後雖沒有作品推出，但不時會透過IG分享近況，她24日連續在限時動態貼出與崔嬉序、全余贇的合照，3人看起來聊得甚歡，臉上笑容滿滿，全余贇還幫宋慧喬整理頭髮，姐妹情深的互動羨煞眾人。

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▲▼宋慧喬與崔嬉序、全余贇合照，韓網一片驚呼聲。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



事實上，崔嬉序2017年以電影《朴烈》橫掃11個新人獎，當時在影壇引起轟動，她的演技精湛，後來主演的許多作品時常入選各大影展，而她過去曾與宋慧喬合作戲劇《現正分手中》，戲劇播畢3年，兩人一直都有聯繫、感情如劇裡般深厚。另一方面，全余贇2023年以電影《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》拿下青龍最佳女配角獎，她曾與宋慧喬前夫宋仲基合作過戲劇《黑道律師文森佐》，3人突然曬出合照，也讓粉絲相當好奇「怎麼認識的」，合照甫貼出馬上引起熱烈討論。

現年42歲的宋慧喬保養得宜，每每貼出畫報照片，美貌都會驚豔大批粉絲，她24日也同步在IG曬出代言鞋子的宣傳照，擁有161公分的修長身高，以及8等身完美比例，每次現身都讓粉絲感到她的美貌。