小S兩女兒開畫展！Lily、許老三「畫風美呆」網讚爆　派翠克現身力挺

記者田暐瑋／綜合報導

小S女兒個個多才多藝，老大許曦文才剛出國念書，老二許韶恩Lily和許老三就開起了畫展，展覽於慕舍酒店內舉行，從23日持續至25日，小S的主持搭檔派翠克和《小姐不熙娣》中的泰拳女神Sabrina也來參觀，兩個女孩的畫作主題為「公主」，風格卻大不相同，令來訪賓客相當讚賞。

▲小S女兒開畫展。（圖／翻攝自IG）



Lily與許老三參加第一屆Arteen Taipei 兒少藝術博覽會，展期從8/23至8/25為期3天，16歲的Lily的畫風偏向漫畫少女風，而12歲的許老三則展現了更多童趣的筆觸。雖然小S人在國外，但搭檔派翠克和《不熙娣》班底Sabrina都到場力挺。

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小S大女兒許曦文Elly日前因申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley），掀起高度討論。據悉，小S近日已經低調陪女兒前往美國安置生活，而為了有充足時間，她手上節目《小姐不熙娣》也已經停棚，等於全面停工。對此，小S經紀人以及電視台都做出回應。

▲許老三的畫風較童趣。（圖／翻攝自IG）



先前記者會，小S才分享女兒要出國留學的心情，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立。」她保留隱私，不願透露女兒究竟念哪所學校，也不擔心她在國外學壞，認為女兒能開心最重要。

▲Lily畫風較夢幻。（圖／翻攝自IG）