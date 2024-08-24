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直擊／邊佑錫驚喜「現身」見面會　金惠奫也嚇到了：公司沒跟我說⋯

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女演員金惠奫5月剛演完戲劇《背著善宰跑》，她所飾演的「任率」性格善良又活潑，宛如就是她本人，受到很多粉絲喜愛。出道11年以來，她24日首度在台舉辦見面會，1500名粉絲到場朝聖，她為了台灣勤學土味情話，講話以前不斷確認音調「我變心了」講成「我變性了」，可愛求饒：「請大家放過我。」

▲▼直擊／邊佑錫驚喜現「身」見面會　金惠奫也嚇到了：公司沒跟我說⋯。（圖／寬宏藝術提供）

▲金惠奫24日首度在台舉辦見面會。（圖／寬宏藝術提供）

金惠奫24日在台大體育館一樓舉辦見面會，她穿著藍色緞面洋裝現身，透過「香味」接受歷年來演過的角色，向來活潑的她，對於台下觀眾的反應感到很驚喜，突然詢問「大家是不是都會講韓文」，台下喊著「會」，她瞪大眼睛表情震驚，寵粉一百分的她，重現《偶然發現的一天》角色「端午」的台詞，傲嬌地說「可以閃開一點嗎」，宛如端午本人從電視劇裡走出來。

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除了端午降臨，金惠奫重現《背著善宰跑》裡對善宰說的情話，「你是小鹿嗎？為何總是融化我的心。」全場瘋狂尖叫。她除了用韓文撩妹，還特地準備了土味情話，害羞地說著中文「我有個超能力，超級喜歡你」、「我變心了，變得更喜歡你」。只是發音有點難，她先替大家打預防針：「我剛剛有說過發音有點難，如果不標準，大家就放過我喔。」

金惠奫見面會上為歌迷秀出舞技，帶來少女時代的〈Gee〉、New jeans的〈How Sweet〉，她連續跳兩首歌曲喘到不行，可愛的模樣逗笑所有人，她則解釋：「《善宰》畢業旅行時，我不是有小跳一段嗎？那時候沒有好好地跳，所以這次想要好好地跳給粉絲看，歡迎大家來看我的才藝表演。」台下粉絲為她應援「最棒」，她露出滿意笑容。

▲▼直擊／邊佑錫驚喜現「身」見面會　金惠奫也嚇到了：公司沒跟我說⋯。（圖／寬宏藝術提供）

▲活動尾聲，邊佑錫驚喜「現身」見面會，金惠奫自己也嚇到表示「公司沒跟我說」。（圖／寬宏藝術提供）

活動尾聲，主辦突然播出驚喜影片，丁海寅與邊佑錫各自錄了影片祝福金惠奫見面會順利，全場粉絲看到兩位男神現身，尖叫聲掀頂，金惠奫本人也驚訝不已：「我真的不知道他們會錄影，我問公司，公司跟我說今天沒人錄影。」應觀眾要求又播了一次應援影片，再度見證2位男神的帥氣面貌。

▲▼丁海寅、邊佑錫現身金惠奫見面會。（圖／讀者提供）

▲邊佑錫、丁海寅現身金惠奫見面會。（圖／讀者提供）

台灣粉絲此回也為她準備滿滿台灣味，雞排、鹹酥雞、水果盤、滷味、芒果手搖飲、洪瑞珍三明治，她身為「美樂蒂公主」，粉絲還精心把美樂蒂翻糖蛋糕送入後台，對她用心至極。她結束演出，25日返韓班機不公開。

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金惠奫, 背著善宰跑, 邊佑錫

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