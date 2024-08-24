獨／肯爺主辦早出包！本來要去高雄世運　拿不出「藝人授權書」被打槍

記者蕭采薇／台北報導

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）原訂在25日於桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，卻突然在活動前四天取消。不過《ETtoday星光雲》接獲爆料，一開始在申請場地時曾考慮過高雄世運，但主辦單位拿不出「藝人授權書」而被拒絕。

▲「肯爺」肯伊威斯特原本這週末要在桃園演出。（圖／路透）

「肯爺」本來將來台灣演出，讓許多粉絲非常期待，面對臨時取消的失落感更大。對此主辦單位僅表示「發生不可預期的因素」，但同時也傳出肯爺巡演團隊透露是台灣主辦「沒有付尾款」。《ETtoday星光雲》多方打聽，知情人士表示「是真的」，但對此詢問主辦單位，至截稿前仍沒有回應。

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而隨著肯爺在首爾的演出透過網路直播，他甚至最後更開了金口，令台灣粉絲羨慕不已，更有人直指：「當初也應該選高雄世運吧？看首爾辦的那個場地氣氛超好！」

不過其實《ETtoday星光雲》先前就接獲爆料，肯爺此次《Vultures Listening Experience》的台灣場，一開始的確有申請高雄世運的場地，但因為主辦單位拿不出「藝人授權書」而被拒絕，才轉為申請桃園體育場。知情人士表示：「沒有藝人授權書，世運就無法借。」

▲「肯爺」肯伊威斯特演出突然取消，主辦卻遲遲未說明清楚原因。（圖／聚善美文創娛樂提供）

但有另一說法，是主辦後來的確有取得授權書，但回頭想再申請高雄世運的場地時，已經先被另一間主辦公司借走，「儘管另個主辦該檔期沒有要辦活動，也經過協調，但還是不願意釋出。」

而主辦單位臨時取消，不只傷到粉絲的心，也因為至今仍未說清楚取消的原因，不只消保官要介入調查，「聚善美文創娛樂有限公司」更因此被列入桃園市政府黑名單，未來將不得申請任何桃園的場地。

至截稿為止，針對以上爆料，主辦「聚善美文創娛樂有限公司」皆未回應。