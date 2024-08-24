玖壹壹爆當爸喜訊後宣布澎湖開唱！　同場還有林宥嘉、徐佳瑩

記者蔡琛儀／台北報導

「2024澎湖追風音樂燈光節」即將於8月30日開幕，繼開幕夜卡司盧廣仲、怕胖團、高爾宣，第二週9月6日將邀來徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、西屯純愛組接力飆唱。

▲玖壹壹出席2024澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

徐佳瑩對於能來澎湖演出超級期待：「很開心，很久沒去澎湖了，每次去都覺得感覺很棒，澎湖是個好地方，也謝謝澎湖的邀請。」她回憶之前和朋友來澎湖玩，吃海鮮、住民宿，更打趣說：「我去澎湖最熱血的事就是跟朋友一起騎摩托車在澎湖sing嗨風！」她預告：「這次會準備一些大家耳熟能詳的歌，希望到時候可以跟大家一起吹著海風大合唱。」

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林宥嘉睽違8年推出新專輯《王 Love, Lord》，非常開心今年能參加「澎湖追風音樂燈光節」演出，被問及要如何抵抗澎湖強風來襲？他表示：「謝謝提醒！完全忘記要注意風很大這件事情，因為一心的想要好好把握這次到澎湖表演的機會，希望可以讓觀眾看到我現在的狀態跟歌聲帥氣的一面。」

▲▼林宥嘉、徐佳瑩出席2024澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

本土天團玖壹壹人氣近期密集推出新單曲問世，團員健志更宣佈即將當爸爸的超大喜訊，這次演出也將攜手西屯純愛組合作，3人對當地熟門熟路，力推澎湖各項觀光：「一定要先推一下我們錄製《歡迎光臨》的員貝島（耍廢島）。歡迎大家到上面打卡！」至於美食，洋蔥推薦烤蚵仔吃到飽，還有海鮮、雞蛋糕、小管等。

海上設施體驗更是不能錯過，玖壹壹分享：「玩得就更多了，搭遊艇可以跟朋友包船一起出海、拖曳傘等有超多選項的海上娛樂，不過大家一定要注意安全！」