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實測墾丁大街物價！「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥：王母娘娘種的？

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小嫻近日在社群網站發文：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」再加上一個欲哭表情符號，為墾丁觀光發聲，隨後引起網路上熱議，不少人認為墾丁物價太貴，去墾丁不如出國旅遊。在YouTube擁有124萬訂閱的百萬網紅儒哥，23日在頻道上傳了一隻實測影片，實際到墾丁大街買一圈食物，看是不是真的如外界說的離譜。

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

儒哥在影片一開頭提起了墾丁旅遊再次成為爭議話題一事，隨後決定要與朋友們前往墾丁兩天一夜旅遊，實際看是否如網友討論的那般昂貴，他在訂房網站上找到一間原價6000多元的飯店，顯示特價900多元，最後含稅實際付的是1200多，這個價位他也表示能接受。不過底下有網友留言打臉業者，稱原價6000元是假的，故意營造特價的假象。

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▲儒哥實際到墾丁體驗物價。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

▲儒哥被櫛瓜6片要價100元嚇到。（圖／翻攝YouTube／Ru儒哥）

儒哥與一群朋友9個人，在墾丁大街上不看價格，把想吃的東西都買一輪，最後總花費是5560元，平均一個人600多元，回到飯店開箱時，其餘價位都還能接受，但其中一個最讓眾人傻眼的是6片櫛瓜竟然就要價100元，讓一旁儒哥的朋友傻眼直呼「王母娘娘種的櫛瓜是不是？」，最後儒哥也帶朋友們到經常造訪的餐廳，享受了平價又好吃的桌菜，他表示：「大家也不要對國旅完全失望，還是有蠻多不錯的店家，等待大家去發掘。」

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