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上流父母根本控制狂！《完美的家族》查上網紀錄、偷看日記

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《完美的家族》由導演行定勳執導，改編自同名韓國網漫，講述一對上流夫妻與模範生女兒擁有看似完美的家庭，女兒後來發現父母不尋常舉動，一名自稱親戚的男子出現提醒「小心你爸媽」，更讓她想知道家中2樓那間被警告禁止進入的房間裡面有什麼，充滿懸疑內容，故事詭譎引起劇迷好奇。

▲▼上流父母根本控制狂！《完美的家族》查上網紀錄、偷看日記 。（圖／MyVideo提供）

▲《完美的家族》故事講述一對上流夫妻與模範女兒，但家族背後隱藏秘密。（圖／MyVideo提供）

《完美的家族》開播兩週，劇情進展飛快，模範女兒（朴柱炫飾演）滿身血聲稱殺了男同學（金永大飾演），媽媽（尹世雅飾演）見狀卻意外冷靜，她只問崩潰中的女兒「人確定有死嗎」、「不用擔心，媽媽來解決」，隔天男學生家中火警3人喪命，父母卻一點也不驚訝。

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▲▼上流父母根本控制狂！《完美的家族》查上網紀錄、偷看日記 。（圖／MyVideo提供）

▲《上流戰爭Penthouse》崔藝斌出演《完美的家族》。（圖／MyVideo提供）

閨蜜（崔藝斌飾演）氣急敗壞來到她家，要求她頂罪，接著閨蜜卻遭不明人士重擊腦部、行蹤成謎。女兒開始挖掘這對養父母的秘密，並將心事都寫在日記本上，然而毛骨悚然的是，她的父母會趁她不在家時探查她電腦裡的上網紀錄，從小就會偷看女兒日記本，尤其欺負女兒的同學，都一一傳出死訊，難道是「被消失」。

▲▼上流父母根本控制狂！《完美的家族》查上網紀錄、偷看日記 。（圖／MyVideo提供）

▲《完美的家族》上流父母根本控制狂，查女兒上網紀錄還偷看日記 。（圖／MyVideo提供）

《完美的家族》由金炳哲、尹世雅繼《SKY Castle 天空之城》後二搭夫妻，兩人劇中領養女兒朴柱炫，她曾以《人性課外課》獲得百想藝術大賞新人獎，與金永大也是繼《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後二度合作。

此外，飾演朴柱炫閨蜜的崔藝斌，不但睽違3年在《Penthouse上流戰爭》系列劇集之後再與金永大同框，在《完美的家族》中她化身情勒閨蜜，不時情緒失控暴躁怒吼，並與前作一樣在劇中暗戀金永大。《完美的家族》每週三、四於MyVideo同步跟播。

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完美的家族, 朴柱炫, 金永大

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