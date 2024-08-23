周揚青爆熱戀ING！高帥男友「摟肩摸腰」黏TT全被拍　狗仔讚：眼光好

記者劉宛欣／綜合報導

大陸網紅周揚青經營服飾品牌有成，近年來也積極登上各大節目，前陣子還參加了《乘風2024》（浪姐5），雖然被淘汰，但仍收穫了一波新粉絲。自從數年前與羅志祥分手後，感情狀態就一直是外界關注的焦點之一，近日狗仔拍到她有了新戀情，對象是一名高大帥哥，消息一出火速就登上了熱搜。

▲周揚青爆新戀情。（圖／翻攝自周揚青微博）

中國知名狗仔「劉大錘」日前就預告拍到了「戀愛腦小公主」的新戀情，23日正式公開影片，主角正是周揚青，影片中可以看到她帶著一男子與眾好友玩到凌晨，一起去吃早餐，一走出門男方就很自然地摟住周揚青，周揚青也回摟男方肩膀，一路上還有摸腰等親暱舉動，狗仔還讚嘆「不得不說姐的眼光是真的好」，雖未公開男方長相，由此可猜測男方外型條件相當不錯。

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▲周揚青被拍到與一高大男子舉止親暱。（圖／翻攝自微博）

「周揚青新戀情」掛在熱搜榜上，微博網友熱烈討論，紛紛獻上祝福表示「姐姐太瀟灑了，專和帥哥談戀愛」、「周揚青可不是戀愛腦，榨乾前任熱度撈金，自己再找個年紀小的」、「哎喲，人家有錢任性，咱也管不著」、「她現在不算戀愛腦了，那9年課應該是沒白上，現在男友一個接一個切換，看著傻是傻不了一點」。