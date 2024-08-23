台北大雷雨被拍「街頭真實一幕」！季芹：腳都在震 她走出去秒洗完頭

記者潘慧中／綜合報導

北部23日午後雷聲大作、狂下大雨，嚇壞不少民眾。剛好在外面的明星們也紛紛在社群網站發文，並拍下一幕幕台北街頭的真實模樣，掀起北部網友的共鳴。

▲季芹雙腳都感覺到在震動。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



季芹在Instagram限時動態表示，下午兩點的天空「突然打雷閃電到腳都感覺在震」，讓她不禁附上兩個淚眼符號直呼好可怕。照片中，明顯可見天色昏暗，雲層厚重，給人一種陰沉的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北部地區剛剛一度一分鐘閃電次數超過400次。（圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉絲團）



周曉涵則PO出透過車窗看到的外面景象，窗戶上佈滿了雨滴，「不要再開閃光燈了，好可怕」，反映了現在的天氣狀況讓她感到恐懼和不安。

▲周曉涵直呼好可怕！（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



大元同樣上傳窗外的視線變得模糊，幾乎看不清楚前方的路況，她提醒網友騎車或開車出門的時候，千萬要小心注意安全，「雨大到快看不見前方的路了。」

▲大元提醒用路人要注意安全。（圖／翻攝自Threads／dayuanlin）



YouTuber瑀熙就沒那麼幸運了，她坦言出門前沒帶傘，結果就遇到大雷雨了，「最近的運勢真的是⋯⋯⋯。」女星林珈安則哭笑不得地說，「台北的雨剛剛大到走出去一秒會直接洗完頭。」

▲▼瑀熙和林珈安都碰到大雷雨。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323、_______lyla_______）

