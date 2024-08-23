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林岱縈自爆跟敵隊有交情　跟安芝儇台韓合作　原因在此

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊女神林岱縈今天參加紅心字會防詐桌遊活動，林岱縈透露，今年底將在三創舉行演唱會，也透露自己跟安芝儇交情很好，不管在台灣在韓國都會約出去玩。

▲林岱縈年底要舉行演唱會。（圖／記者葉文正攝）

▲林岱縈年底要舉行演唱會。（圖／記者葉文正攝）

提到被詐騙經驗，林岱縈透露：「有天爸爸突然說，他想要跟朋友去國外投資做生意，但不用出錢，每個月會賺幾萬元，一年就有幾百萬元，我就想說怎會這麼好康，我就問他這朋友是哪來的，爸爸就說不知道，但要去大陸的某個省份，但做什麼事不知道，我想說怎會有白吃的午餐，就把爸爸的護照跟台胞證藏起來。」才免去一場災難。

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▲林岱縈年底要舉行演唱會。（圖／記者葉文正攝）

▲林岱縈對象要帥哥。（圖／記者葉文正攝）

林岱縈說我遇過詐騙包裹，要貨到付款，可是我大部分都是線上支付，就回想自己有沒有包裹，我朋友就被騙，還是空的包裹，我就沒付款就請宅配退回，也收到很多簡訊，說今天投資一樣讓你會賺錢，好康消息報給你知道，還有人說找我找好久，還有陌生連結，我都不敢按。

▲林岱縈年底要舉行演唱會。（圖／記者葉文正攝）

▲林岱縈爸爸曾被詐騙。（圖／記者葉文正攝）

她年底將辦演唱會，林岱縈說：「將在三創辦演唱會，唱自己的單曲外，也還在選歌，也會有唱跳歌曲，會跟樂團共同演出，跟小安（安芝儇）也認識六年了，LAMIGO舉辦過辣年糕趴，都有保持聯繫，他來台灣或是我去韓國，都有約出去玩，她來台灣看球，也有特地到樂天看球。」

林岱縈說不認識李珠垠，但有去光州看起亞虎比賽，至於有韓國網友說台灣啦啦隊穿得比較暴露，林岱縈也說：「風氣不一樣，都是可以促進整個職棒發展，都不是件壞事，我們是因應主題跟音樂，所以穿著有所不同。我們也有穿過農家風，還有原民風，復古的都有。」

而她之前曾說，沒有收到酬勞，所以只好省吃儉用，也想盡辦法接其他工作，年底演唱會也請大家多支持，「讓我有更多收入，也想要多拍戲，多接近秀賢跟佑錫，最近也有接戲，希望多嘗試各類腳色，但看到自己的造型，幾乎認不出自己。演鬼片也敢，扮醜沒關係，類似《樓下的房客》大尺度也可以，想要嘗試更多可能。」

至於未來男友，林岱縈笑說想要金秀賢型，最近有增加邊佑錫，喜歡木訥型，期待緣分，台灣的話，會想要跟吳慷仁合作，畢竟他演過的每個角色都太厲害。

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林岱縈, 樂天, 安芝儇

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