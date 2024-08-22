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李蒨蓉爆料友人受委屈「想開記者會」！　談昔遭炎上風波心疼勸退

記者王靖淳／綜合報導

女星李蒨蓉今（22）日突然在社群發布一篇深夜感言，她在文中以過往的經歷反思在面對網路輿論和社會壓力時，如何學會「安靜」與「忍耐」，同時也透露，最近身邊有位朋友因受了委屈，而想召開記者會。為此，李蒨蓉坦言：「看在眼裡，我很心疼。即便如此我還是勸退。」

 ▲李蒨蓉。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

▲李蒨蓉突然在臉書寫下長文。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

李蒨蓉表示，當某件事或某個人被推上風口浪尖時，網路上的討論往往變得激烈且分派系，「人人都是網紅的年代，每個人都有大聲公」。然而，李蒨蓉認為，面對這種現象，最好的選擇是保持沉默和冷靜，不隨意發聲，以避免「多說多錯」。李蒨蓉回顧過往多次遭「炎上」的經歷，坦言當時自己因事件過大，選擇一路忍耐到底，最終獲得釋懷。

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李蒨蓉還回憶年輕時當VJ的經歷，曾被前輩建議練習說話慢一點，後來卻因在人生中踢到鐵板後，逐漸學會不說話。這些年的磨練讓李蒨蓉在面對公眾場合時，反應變得慢了，對此她自嘲：「是我變笨了嗎？」不過她也認為，學會保持沉默也是種智慧的表現。

▲李蒨蓉

▲李蒨蓉平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉Lee Chien Rong）

最後，李蒨蓉以最近身邊一位朋友的經歷為例，分享自己對於公開發聲的看法。她指出，當面對社會輿論的壓力時，過度浪漫地以為說明就能平反，實際上往往是多說多錯。因此，她建議朋友在面對挑戰時應該學會冷靜思考，減少不必要的發聲，以免反而加劇矛盾。

 【李蒨蓉臉書全文】
#夜深了我想說個小見證
#無聲勝有聲 #學習安靜是種忍耐
#忍耐是段熬煉的過程
#不論斷是最高的境界
當某件事、某個人被炎上時
新聞熱度提升
網路討論開始分派系、選邊站
人人都是網紅的年代
每個人都有大聲公
蹭時事刷流量、踢一腳順風向
交響樂之所以好聽是因為協調
那誰來當指揮家呢？憑什麼你說了算？
多種樂器同時演奏卻不同調
就是噪音

我有好幾次被炎上的經驗
我完全能夠明白在其中的感受
所幸當時因為事件太大條
真的是一個屁都不能隨便亂放
一路忍到底的收穫
如今我能輕鬆當笑話聊
是因為釋懷

十七歲當VJ，從小我講話就像機關槍
資深前輩鼓勵我唸報紙、練發音
製作人總是叫我說話慢一點
在踢到人生鐵板後
我才赫然發現逞口舌之快的下場
反撲力量讓我不得不學習安靜
經過這幾年的磨練
我反而越來越不會說話了
上節目通告反應變慢
是我變笨了嗎？

最近我有位朋友（是誰不好說）
受了許多委屈，想開記者會
看在眼裡，我很心疼
即便如此我還是勸退
想要藉由「說明」為自己平反嗎？
這種心態過度浪漫！
觀眾都是吃瓜
酸民還是繼續酸
於事無補，何須多說？

許多人彼此看不爽
透過自媒隔空互嗆是常態
任何人只要一有事
就開直播解釋說明
說得好，可以轉風向
說不好，只是多說多錯
結論，自曝其短居多

電影異形中的生化人
能在關鍵時刻做出冷靜決策
犧牲小眾看似無情
目的是在顧全大局
人類卻因為無法跳脫複雜情緒框架
自以為熱血打怪
卻被致命硫酸反擊
導致面目全非

是我變笨了嗎？
也許我的口舌拙了
某方面我也變聰明了
我學會逃怪而非打怪
看到酸人酸事趕快腳底抹油
先逃再說！以免被硫酸波及

親愛的朋友，晚安
謝謝你看完這篇文
每當你說出一句論斷
如同異形噴硫酸，是帶有侵蝕性的
這個世界欠缺的是悅耳
讓我們練習多說好話、積口德
相信建樹的力量勝於摧毀
希望在生命當中
我們都能有幾位生化人朋友給予智慧諫言
期盼自己也能如此成為他人的良友
#認真聽慢慢說
#美麗心覺醒 

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