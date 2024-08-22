郁方狂讚賈永婕「轉型天花板」！　自豪：我朋友我驕傲

記者王靖淳／綜合報導

藝人賈永婕預計在9月3日接任台北101董事長，今（22）日她在臉書發文寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」透露心情，消息曝光後，引發各界討論，不少人也湧入她的貼文底下留言表達恭喜，就連好友郁方也都特別發文寫下祝福，同時也大讚：「藝人轉型天花板，真的是我驕傲。」

▲賈永婕接任台北101董座。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

郁方在文中稱讚好友賈永婕是「藝人轉型的天花板」，並以熱情的語氣稱對方為「101董事長」，突顯她在轉型後取得的成就。郁方還特別提到，能夠擁有這樣一位出色的朋友，讓她感到非常驕傲和自豪。文章中，郁方不僅展現對賈永婕的支持，還以多個愛心符號來傳達自己對好友的愛與尊敬，同時也在文末附上鼓勵語句：「真的是我朋友，我驕傲啊！」

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▲郁方（圖左）、賈永婕私下有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

事實上，賈永婕是婚紗店的老闆娘，她今（22）日透露，婚紗事業仍會繼續，因為她認為那是個結合美與愛的工作，「我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作」。在確定接任101董事長後，賈永婕坦言，「其實我連辦公室在哪一間都還不知道，但未來目標就是讓世界『看見台灣』，也盼望能先找玄彬來101出席活動。」