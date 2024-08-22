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陳勢安花35小時飛到埃及古城　全程沒睡原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

陳勢安推出新單曲〈終身門徒〉，也是他首次嘗試異國情調的歌曲，以復古感urban jazz曲風，描繪出城市中遺世獨立的巨大孤寂，並勾勒出濃濃的異國情調。歌曲的編曲以「被愛情俘虜」、「傷得體無完膚」、「進而成為終身門徒」的三階段情節推進，陳勢安以平均但不停加重的語氣，表達出如何在理性和感性之間取捨。

▲▼陳勢安〈終身門徒〉。（圖／索尼提供）

▲陳勢安推出新歌〈終身門徒〉。（圖／索尼提供）

為了將〈終身門徒〉的主題影像化，陳勢安與企劃團隊討論後，決定邀請曾在冰島拍攝孫燕姿〈風衣〉MV、內蒙古拍攝鄧紫棋〈倒數〉MV的導演Birdy邱柏昶合作。導演聽完這首歌曲後，決定將拍攝地點選在與世隔絕的埃及傳奇古城錫瓦。

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而陳勢安與拍攝團隊經歷超過20小時的飛行和10小時以上的沙漠車程，耗費35小時才終於到達錫瓦，由於他十分認真地全程紀錄，計畫推出Vlog，因此幾乎沒有睡覺，原本以為好不容易抵達下禢飯店，可以稍微休息，他笑說：「還在想終於可以躺在床上睡覺了，但導演在車程中說錫瓦的日出非常美，要拍就不能睡了，我們決定拚了！」拍攝出讓大家驚呼如同電影畫面的奇幻美景，他直說：「太值得來這裡了。」

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