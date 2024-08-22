壯壯放送內衣辣照！「屁股蛋全看光」喊：能做的只有愛　老司機暴動

記者劉宛欣／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享應援日常。22日她在Instagram曬出一系列的內衣辣照，內文還寫下「我們能做的只有愛」，一語雙關讓許多粉絲直呼凍末條！

▲啦啦隊女神壯壯經常透過社群分享日常。（圖／翻攝自壯壯Instagram）

壯壯在Instagram上分享一系列美照，照片中可以看到她身穿淺褐色內衣，外搭一件粉色條紋襯衫，襯衫隨意地披在肩上，展現出她健康性感的身材曲線。她坐在窗台邊，頭髮自然地披散在肩上，臉上露出甜美的微笑，有的照片側臉微微回眸，有的則是直視鏡頭，眼神充滿自信。不僅捕捉了她傲人的身材曲線，也展現出她自在的一面，讓粉絲紛紛按讚留言。

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▲壯壯的內衣辣照引人遐想。（圖／翻攝自壯壯Instagram）

該篇內文寫著「我們能做的只有愛」，並補充「愛是一場冒險，是一段尋找自我內在的旅程，這個世界隨時都在重新開始，而一切又從今天開始」，開頭就讓人浮想聯翩，網友也紛紛留言「鼻血止不住」、「這可以免費看的嗎？」、「太扯，辣成這樣」、「等一下，標題有點開車，但我沒有證據」、「我覺得我戀愛了」、「三十幾還那麼辣」，迴響相當熱烈。