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錦雯背部驚見大片瘀青「親揭原因」！　錄影收工頭昏腦脹：非常不舒服

記者孟育民／台北報導

藝人錦雯在民視8點檔《愛的榮耀》中，演出小媽吳春香，角色形象鮮明，笑稱每天都把多巴胺顏色穿上身就對了，閃爆觀眾的眼球。日前她穿戲服被大家發現背部大片瘀青，她透露因為之前跟王滿嬌、藍葦華、姚黛瑋一起去外景拍戲，正中午在溫泉池拍攝，一整天下來就中暑了，非常不舒服，為了緩解症狀，她進行刮痧與拔罐治療。錦雯說那天外景收工要回棚內錄影時，頭昏腦脹的她靠意志力開車，差一點就開錯路，笑說還好車上有載王滿嬌，有她提醒「導航」，不然自己就一路要開回台北了。

▲▼錦雯《愛的榮耀》開心與王滿嬌再合作。（圖／民視提供）

▲ 錦雯拍攝熱中暑去刮痧。（圖／民視提供）

錦雯表示這一次很開心可以遇到自己在其他戲劇的媽媽王滿嬌，那天拍攝也是十幾年後再碰到面，沒想到王滿嬌一看到她就說「還不趕快叫媽媽」，讓錦雯直呼好感動，「沒想到滿嬌姨還記得我，而且還把10幾年前在哪裡拍攝，都記得一清二楚」，看到她81歲還保持硬朗的身體，甚至主動拿出手機要自拍，都讓她直呼太驚喜，也期許自己未來也可以像王滿嬌一樣，樂活自在的享受人生。

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▲▼錦雯《愛的榮耀》開心與王滿嬌再合作。（圖／民視提供）

▲錦雯《愛的榮耀》開心與王滿嬌再合作。（圖／民視提供）

在8點擋中演活吳春香的錦雯，她透露自己走到哪裡都被路人認出，那種感覺很奇妙，尤其以前都是說「你唱歌很好聽」，現在遇到都是說「你演那個吳春香好好笑」，連拔罐師傅幫她處理身體時還說「現在拍戲都這麼拚喔，你們好辛苦」，她說聽到當下真的驚呆了，想說自己素顏竟然也被認出來。錦雯說她覺得角色吳春香真的有靈魂，有時候自己在演出的時候，都會天外飛來一句，讓她自己都覺得神奇。
 

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錦雯, 愛的榮耀, 王滿嬌

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