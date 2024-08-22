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凱莉懷孕變重12kg「生完只少2kg」！　傻眼抱怨：質量守恆呢？

記者劉宛欣／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人、脫口秀演員凱莉日前平安生下女兒，已經在21日搬到月子中心，而辛苦的不只生孩子的她，就連老公也壓力山大，她近日就在Instagram透露老公抱怨「爸爸沒人權」，大家都只關心媽媽，只有要付錢、搬運嬰兒才會跟爸爸搭話。後來她陸續發文，稍早也無奈表示生完肚子還沒消下去，直呼「說好的質量守恆定律呢？」

▲凱莉。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

▲凱莉陸續記錄產後日常。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

凱莉生完小孩陸續在Instagram限時動態分享產後日常，22日早上發文抱怨「生小孩真是各種不科學」，她孕期體重增加了12公斤，孩子生出來是3公斤，但生完隔天量體重，卻只少了2公斤，傻眼直呼「wtf，說好的質量守恆定律呢？」另外她也再曬出一段生完第三天的影片，影片中可以看到她肚子還是明顯隆起，「穿洋裝出門大家還是會問妳什麼時候要卸貨」。

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▲凱莉。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

▲凱莉體重增加12公斤，生完3公斤嬰兒卻只少了2公斤。（圖／翻攝自凱莉Instagram）

向來閒不下來的凱莉，才剛入住月中，就跑回家遛狗，深愛毛小孩的她還表示「真可惜月中都沒有寵物房」，她與老公帶狗回家後，還不忘事先準備，讓狗狗先聽嬰兒的哭聲，早日為孩子回家做準備。除了遛狗以外，凱莉還忍不住開工，已經約好了錄節目的時間，準備於產後11天回公司錄音。

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百靈果, 凱莉

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