康康主持《綜藝一級棒》蟬聯收視冠軍！　遭觀眾批「少講點話」無奈回應

記者孟育民／台北報導

中視周六節目《綜藝一級棒》收視率連續四週蟬聯全國第一，主持群在節目中也齊聲喊話「勝不驕」，更聊到有看到許多觀眾的反饋意見，其中有一則讓康康印象深刻：「有的（留言）叫我少講話，但我就主持人，你叫我不要講話，製作單位又叫我不要唱歌，這樣我是領什麼錢。」

▲《綜藝一級棒》蟬聯收視冠軍。（圖／中視提供）

而新一集主打「百花齊綻金曲挑戰賽」，邀來林姍、談詩玲、蘇宥蓉、陳淑萍、郭婷筠、陳怡婷、吳美琳等清一色女歌手，個個人美、歌聲美，讓觀眾一飽耳福。來賓中嗓音獨特的林姍，自學生時期就參加許多歌唱比賽，還被封為天才型歌手，深受觀眾喜愛，節目中她應主題選唱〈無言花〉一曲，讓陳隨意、李子森都為之著迷，陳隨意更是把手上的花當眾送給林姍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林姍演唱《無言花》，歌聲層次堆疊帶給李子森啟發。（圖／中視提供）

而同樣也唱過這首歌的李子森更是語帶讚嘆，他不只欣賞林姍的演唱風格，節目中他更公然放閃，在杜忻恬演唱完〈愛你親像夢〉後，當眾獻花給杜忻恬，「她唱這首歌難度很難，升key的地方我自己都很難抓。」此話一出陳孟賢很吃味：「對啦，其他人唱的都沒有難啦。」康康也笑拱兩人乾脆直接送入洞房，「忻恬她唱歌，就唱到我們的心田裡，那個裡是李子森的李。」連「森恬CP」都能創出諧音梗，不愧是康康。

▲森恬CP互相獻花畫面過分甜蜜，遭康康虧送洞房。（圖／中視提供）