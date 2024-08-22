記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「gatagata.」的30歲成員金森誠因涉嫌跟蹤觸摸未成年少女，本月20日被警方逮捕！逮捕消息曝光，他的經紀公司昨日（21）透過官方X回應：「正通過律師努力了解情況。」

▲日男團「gatagata.」30歲成員金森誠涉嫌性騷未成年少女，被警方逮補。（圖／翻攝自X）

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綜合日媒報導，金森誠6月在東京世田谷的路上，搭訕一名十多歲女性，並且將手伸入女生裙子內觸摸其臀部，並隔著衣服觸摸對方胸部，接著逃離現場。而他向警方喊冤，聲稱「沒有觸摸女性，只是幫她拉上了裙子的拉鍊」。

▲金森誠喊冤，向警方表示自己是幫女生拉上拉鍊。（圖／翻攝自X）

「gatagata.」是4人男子團體，官方X發表道歉聲明，「目前除了他的安全狀況外，團體成員和管理層尚未獲得其他相關資訊」。同時提到，「我們正通過律師努力了解情況，但由於現階段尚未能決定團體的方針或應對措施，因此一旦獲得更多資訊，我們將會通過本帳號進行通知」，對於相關人士以及粉絲，公司深表歉意。

▲男團「gatagata.」官方X發表道歉聲明。（圖／翻攝自X）

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