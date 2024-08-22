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姚淳耀首度主持節目類金鐘　挑大樑先找謝盈萱請益

記者葉文正／台北報導

「第59屆金鐘獎」戲劇及節目類金鐘獎典禮將分別於10月18日及10月19日在台北流行音樂中心正式登場，今天戲劇類與節目類主持人姚淳耀與吳姍儒（Sandy）一起合體亮相，姚淳耀透露已經找學姊謝盈萱請益，也會找經驗豐富的曾寶儀聊典禮該如何準備，對於首度主持壓力相當大。

▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

▲《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

姚淳耀今天笑說，「我的壓力來自於這是非常大的典禮，又是第一次主持，我平常比較多是演員身分，過去雖有主持過行腳，但戶外跟棚內還是不一樣，壓力會有，已經去請教過謝盈萱，她也說可以在每個環節去請問誰，也要我去問寶儀姊。」期待前輩的經驗傳承。

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▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，右為節目類金鐘獎典禮主持人吳姍儒，左為戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

▲姚淳耀負責戲劇類，吳姍儒則是節目類主持。（圖／記者李毓康攝）

他也提到，會先找謝盈萱，是因為她是學姊，「我們在拍主視覺時，也有請教Sandy，但我們沒有換賴。盈萱姊說要努力做各種功課，因我曾在某個開幕式上，腦子空白三秒，幸好有夥伴孫可芳救場，最怕是講錯名字跟一片空白，可能有需要提詞一下。」姚淳耀還問，現場可不可以有手卡？但Sandy跟她說不能有手卡，還有家中老的小的都不要帶，配偶如果是那種心靈支柱型才可以帶到現場。

▲▼《59金鐘獎》 典禮主持人發布會，戲劇類典禮主持人姚淳耀。（圖／記者李毓康攝）

▲姚淳耀已經去請教學姊謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

而之前學姊謝盈萱在主持金馬時，曾現場高歌相當可愛，但姚淳耀說沒有想要唱現場，他也表示：「碰到演員朋友時，他們都說我好勇敢，至於網友評論，目前還沒有心思去想，主辦單位找我，我是考慮一、兩天才答應，但是能夠主持金鐘，是一輩子的夢想，我也快四十歲了，怕以後主持會越來越怕，幸好團隊對我很有信心，所以就接棒了。」

姚淳耀也說，現場耀拿捏氣氛很困難，尤其在頒發男女主角時，以及開場壓力都很大，在此之前已經看過《八尺門的辯護人》，還有《不夠善良的我們》、《鹽水大飯店》等等，都有看過，已經努力做功課。

姚淳耀曾主持三立台灣台的《在台灣的故事》。2016年以《在台灣的故事》獲得第51屆金鐘獎「最佳行腳節目主持人獎」。2020年《鏡子森林》獲得第55屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」。是金鐘雙料得主，接下主持棒也是眾望所歸。

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姚淳耀, 吳姍儒, 金鐘獎, 謝盈萱

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