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林逸欣中秋前夕做公益賣月餅　曝保持好身材秘方

記者蔡琛儀／台北報導

中秋節將屆，林逸欣關懷憨兒送暖做公益，不僅捲起衣袖陪同包裝愛心月餅，還合體憨兒音樂王子陳立尬琴交流同歡，陳立特別以〈卡農〉的鋼琴獨奏來迎接女神，有中度智能障礙合併自閉症的他憑著天生絕佳音感彈出流暢的優美旋律，甚至在不用看譜的狀況下彈奏出完整曲子。

▲▼林逸欣擔任公益大使推銷喜憨兒月餅 。（圖／真善美社會福利基金會提供）

▲林逸欣中秋前夕擔任公益大使推銷喜憨兒月餅 。（圖／真善美社會福利基金會提供）

林逸欣看完後，當場感動到紅了眼眶，更佩服地說到：「看到他彈琴時散發的自信與光彩，也能感動跟鼓勵到身邊所有人！他真的是天生的音樂家，相信音樂能為他帶來許多快樂。」她也特別演奏電影《不能說的秘密》中一小段鬥琴片段，也盼之後有機會能跟陳立合作。

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向來喜歡嘗試多樣口味月餅的她更提供自己保持身材的撇步：「平常我吃東西就是以『少量多餐』的原則，也因此秉持著這樣的觀念，每次吃月餅就吃一小口，嚐味道即可，既能夠『應景』又能減輕身體負擔，維持身材。」

▲▼林逸欣擔任公益大使推銷喜憨兒月餅 。（圖／真善美社會福利基金會提供）

▲林逸欣看陳立的演出紅了眼眶 。（圖／真善美社會福利基金會提供）

而近期忙著音樂劇演出的林逸欣透露在忙碌之餘持續創作，期望能在年底發行新作品，提及中秋節如何度過，她透露過去最難忘的一次中秋是撓著烤肉架回台南跟家人團圓烤肉賞月，她笑說：「今年如果有時間，也想重溫當年記憶，雖然烤得滿身大汗，但家人們聚在一起的感覺真的很溫馨很難忘。」

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