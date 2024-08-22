「台灣第一女優」認了臉動過2手腳！對比照曝…吳夢夢0修圖真面目現形

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，入行8年已累積百部作品，在網路上享有一定知名度。近日格外引起討論的是，她主動公開10年前的清純舊照，整牙且動正顎手術前的模樣罕見曝光。

▲吳夢夢大方分享10年前後對比照。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



左邊照片是吳夢夢10年前、23歲未修圖的模樣，可以看到她當年戴著橢圓形眼鏡，留著齊瀏海，緊閉著雙唇比YA，掛著微笑的她洋溢著青春氣息。

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▲網友反應。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



右邊照片是吳夢夢33歲的模樣，只見她看起來稍微成熟了一些，留著直長髮，短瀏海撥到一旁，臉型和左邊照片相比有些微變化。對此，她坦言矯正過牙齒並動過正顎手術，而這是她「最不後悔的事」。

▲▼吳夢夢有「台灣第一女優」封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



事實上，吳夢夢曾透露家人完全支持她拍攝A片，爸爸和親弟弟也對她的A片讚譽有加，過程中完全沒有出現紛爭，「就是誰養家誰說話。」真正令她難過的是，自從當AV女優以來，「被性騷擾已經是我的日常了」，每天都會被問是否要約砲及價錢，「甚至會懷疑如果他們不意淫我，是不是就沒飯吃？」