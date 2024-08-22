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網疑「每部都王淨有在挑劇本嗎」　本尊親回2字…59萬人朝聖對話

記者陳芊秀／綜合報導

女星王淨演出的電影《鬼才之道》近期熱映，緊接著參與演出的劇集《正港分局》21日開播。有網友留言「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」本人也大方回應。

▲王淨出席《鬼才之道》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王淨出席《鬼才之道》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼ 0820《正港分局》上線記者會-陳彥佐,林鶴軒.LuLu黃路梓茵,馬念先,王淨,邰智源,楊祐寧,黃宣,阿布瑪莉雅,泱泱-吳泱潾。（圖／記者黃克翔攝）

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▲王淨（左5）出席《正港分局》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

王淨被網友質疑「有在挑劇本嗎？」簡潔地回覆：「有耶。」而她僅留言2個字，就超過7000人按讚。而網友留言超過59萬次瀏覽，部分網友評論「挑不挑也沒影響，王淨怎麼演還是王淨」、「瀑布、鬼家人、周處、鬼才都是不錯的電影，獎項、票房都有不錯的成績，看起來是有在挑啦 」，其中有粉絲留言「可以再不挑一點點嗎？看不夠，想看更多ㄟ」，她則回以6個問號表示「？？？？？？不可以」。

▲▼網友留言「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」王淨親回「有啊」。（圖／翻攝自Threads）

▲網友留言「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」王淨親回「有啊」。（圖／翻攝自Threads）

現年26歲的王淨曾憑《返校》奪台北電影獎影后，近年作品無數。她8月11日開設Threads以來，突破27萬人追蹤，時常回應網友提問，圈粉無數，曾有人問「王淨會回每個人訊息？怎麼可能啊！她有這麼閒嗎」，她親回「有沒有可能我只是有失眠的問題」，幽默答案超過1.7萬人按讚，人氣相當旺。

▲▼網友留言「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」王淨親回「有啊」。（圖／翻攝自Threads）

▲王淨時常回應網友提問。（圖／翻攝自Threads）

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