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《夏日的檸檬草》入選釜山電影節！婁峻碩「合體李沐」成發MV公開

記者黃庠棻／台北報導

青春愛情電影《夏日的檸檬草》全台票房累積近2500萬，監製胡百薇和導演賴孟傑率領三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩跑宣傳的足跡踏遍全台灣，不僅在全台引起學生族群的暑假追星潮，更掀起一波約心儀的人進戲院看電影的告白炫風。

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》曹佑寧和婁峻碩爭奪李沐。（圖／百薇國際娛樂提供）

近日第29屆釜山國際電影節（Busan International Film Festival）更驚喜公布，受到多部亞洲製作的出色青少年成長電影啟發，今年特別聚焦單元主題為「青少年精神、青少年電影」（Teen Spirit,Teen Movie），《夏日的檸檬草》榮幸入選為單元片單之一，其他入選作品包括日本導演奧山大史的《我心裡的太陽》等其他來自亞洲各國的優秀作品。

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▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》入選釜山電影節。（圖／百薇國際娛樂提供）

對於能入選釜山國際電影節，導演賴孟傑開心表示「我們在青春裡談遺憾，在遺憾裡追求夢想，把夢想映在大螢幕上，從大螢幕上回憶自己的青春，電影永遠不會老，因為不管幾歲，回憶裡的自己永遠跟青少年一樣，永遠年輕。」

▲《夏日的檸檬草》中曹佑寧(右)和婁峻碩為爭奪李沐，兩人競爭激烈。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》入選釜山電影節。（圖／百薇國際娛樂提供）

《夏日的檸檬草》今釋出正片中的成發版MV，「柚子」婁峻碩在台上大彈吉他，並和青梅竹馬的李沐熱血合唱主題曲〈不小心〉，不同於婁峻碩的抒情版本，兩人合唱的搖滾版更加青春洋溢，曖昧互動也讓台下的「程奕」曹佑寧誤解並心碎退場。

▲《夏日的檸檬草》。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》成發MV公開。（圖／百薇國際娛樂提供）

婁峻碩和李沐透露他們這場成發戲足足拍了兩天，因為擔心颱風來襲無法拍攝，劇組特地找到一處糖廠的舊停車場，辛苦搭建出原始廢墟風貌的表演舞台，台下的臨演群也由500人限縮一半，總算是成功拍攝出熱血沸騰的社團成發氛圍。

▲《夏日的檸檬草》。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》成發MV公開。（圖／百薇國際娛樂提供）

另外，在等戲的過程中，婁峻碩和演出樂團「殺時間樂隊」也會即興演出多首華語經典金曲，台下近300位臨演觀眾跟著大合唱，現場就如同真正成發般，也將婁峻碩瞬間拉進他高中身為熱音社主唱的回憶漩渦。

▲《夏日的檸檬草》。（圖／百薇國際娛樂提供）

▲《夏日的檸檬草》成發MV公開。（圖／百薇國際娛樂提供）

更值得開心的是，《夏日的檸檬草》也宣佈8月22日將在香港、9月19日在新加坡和馬來西亞上映和觀眾見面，韓國、日本等亞洲各國也在洽談播映版權中，成功將台灣原著小說改編的電影IP推向國際，勢必又將在全亞洲掀起另一波討論熱潮。

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