藍心湄5人遊泰「集體中邪」　吐滿4個垃圾桶、6分鐘車程開1小時

記者黃翊婷／綜合報導

時尚教主藍心湄與好友Gigi等人曾結伴一起去泰國旅行，當時住的酒店是一名知名設計師好友經營的，一進入大廳就看到大量標本裝飾，吃完晚餐之後，藍心湄率先感到不舒服，入住3天共有3人上吐下瀉，決定換飯店時疑似還遇到鬼打牆，沒想到一到新飯店大家都瞬間「復活」，事後回想才覺得有可能是集體中邪。

▲藍心湄有百變女王、藍教主、時尚教主等美譽。（資料照／記者李毓康攝）

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藍心湄與Gigi在15日播出的節目《女人我最大》中分享，大約15年前她們一行5個人相約去泰國玩，剛好有一名認識很久的知名設計師好友，在當地經營一間非常有時尚設計感的飯店，但是大家一進去大廳的時候，就看到裝潢都是標本，有大犀牛的頭、鱷魚、鹿等等，本來以為是假的，經過詢問才知道都是真的。

接著她們一起吃了晚餐，沒想到藍心湄率先出現狀況，上吐下瀉到根本離不開房間，吐滿4個垃圾桶，起初還以為是吃到壞掉的東西，大概2個小時後，又有另一名同行者說不舒服，第二天情況依舊沒有好轉，第三天連Gigi也開始上吐下瀉，期間有人想要沖澡，燈泡居然還破了。

一行人經過討論決定換飯店，奇怪的是，從原本的飯店到新飯店車程只需要6分鐘，她們卻在有當地人陪同的情況下，搭了快1個小時的車，當時每個人都昏昏沉沉的。更讓她們無法理解的是，一抵達新飯店所有人就「復活」了，精神馬上變好，還開始討論要去哪裡玩。

Gigi提到，她們一直到抵達新飯店，都沒有往靈異方面聯想，事後才覺得有可能是集體中邪。藍心湄也說，如果只是一個人可能會以為是錯覺，但她們那次有5個人。