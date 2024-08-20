男神池昌旭自毀美顏留落腮鬍　網驚：根本變一個人

記者吳睿慈／綜合報導

史詩級動作韓劇《于氏王后》，不但是男神池昌旭繼《奇皇后》後，睽違11年再度演出的歷史劇，也是模特兒出身的李洙赫繼《夜行書生》後相隔9年再披古裝，同時也是「百想影后」全鐘瑞第一次演史劇，超級炸裂的豪華陣容在卡司發布時就引起關注，播出資訊在近日定檔，再度掀起一波討論。

▲《于氏王后》池昌旭自毀美顏留落腮鬍。（圖／Hami Video提供）



《于氏王后》光是預告就散發緊張刺激氛圍，37歲池昌旭撕掉陽光花美男形象，原先白嫩帥臉破格變身成為留著一臉落腮鬍的霸氣君王，銳利眼神配上超強氣場，差點讓網友認不出，讓人看了直呼「根本變一個人」、「帥出新高度」、「一開始沒看出是池昌旭」，他原本是全鐘瑞飾演的于氏王后背後最強靠山， 沒想到一出場竟然就「領便當」，意外死亡後掀起風暴，不僅李洙赫飾演的親弟想要謀取王位，鄭柔美扮演的王后親姊也覬覦后位，全部露出真面目，一舉讓預告在YouTube累積突破150萬人次觀看。

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▲▼全鐘瑞首度參演古裝劇。（圖／Hami Video提供）



30歲全鐘瑞以電影《聲命線索》拿下影后頭銜，這次在《于氏王后》飾演王后「于熙」，不僅漂亮也有頭腦，丈夫死後她被迫捲入鬥爭，為了生存即將展開絕地反擊，堪稱是最帥皇后！

《于氏王后》也罕見描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，一切都為了維持家族聲望與權力，全鐘瑞四面楚歌要走出自己的路，卻又腹背受敵，預告中只見她忍辱負重說：「不能把王位交給那種人！」在深夜的激烈追逐之後，她霸氣喊話，「現在就讓我來展示一下我還能做什麼吧！」充滿自信的于熙是否能甩開對手，成為關注看點。本劇將於8月30日在Hami Video全台獨家首播。