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73歲「民歌之父」楊弦爆中風送醫！　最新近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將在明年年2月14日情人節起，連續三天在台北小巨蛋舉辦『民歌五十演唱會』，邀請超過50組歌手，100多首演出曲目，中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示：「民歌五十的列車開動了，很榮幸，我們都還在車上，繼續大聲唱！」78歲「民歌之母」陶曉清說：「哇真好我還活著，還可以去參與民歌五十。」

▲▼楊弦、王夢麟、趙樹海、黃仲崑出席民歌50 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲楊弦被封為「民歌之父」。（圖／中華音樂人交流協會提供）

其中陣容包含高齡73歲的「民歌之父」楊弦，楊弦表示，距離1975年演唱會到民歌五十演唱會已有18000多個日子，能夠參加演出和準備出版幾十年來的創作CD算是自己當初提倡詩歌結合現代民歌有一個圓滿交代。其實2021年楊弦因為缺血性中風，當下右邊手腳不能動彈、臉喉肌肉失調，送至馬偕醫院急救又轉到三總治療，雖已恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，仍持續進行聲音訓練，過去一年也開始影片在YouTube發表，也把30多年來譜曲錄音的十幾首「鄉.旅.詩.歌.」作品和歌譜手冊結集，準備年底出版。

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▲▼楊弦、王夢麟、趙樹海、黃仲崑出席民歌50 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼王夢麟、趙樹海、黃仲崑出席民歌50 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼楊弦、王夢麟、趙樹海、黃仲崑出席民歌50 。（圖／中華音樂人交流協會提供）

趙樹海也說，民歌如今一晃即將50年，希望民歌的種子永留人間；唱紅〈雨中即景〉、〈木棉道〉、〈阿美阿美〉、〈小草〉、〈廟會〉、〈母親我愛妳〉等歌曲的王夢麟也表示：「時間怎麼過的這麼快！」 黃仲崑說，剛開始唱民歌時，自己才20幾歲，然後一不留神就到了民歌五十，他笑說拿了敬老卡已經兩年了，現已66歲，期盼將來的民歌六十還能繼續唱歌給樂迷聽。

民歌五十」演出陣容龐大，邀演歌手橫跨不同世代民歌手，有楊弦、吳楚楚、張明智、凃佩岑、葉佳修、趙樹海、王夢麟、林佳蓉、許淑絹、丁曉雯、藍麗婷、董運昌、馬毓芬、王新蓮、馬宜中、范廣慧、蘇來、鄭怡、吳貞慧(江念庭)、潘越雲、齊豫、胡德夫、姚黛瑋、于冠華、廖柏青、李麗芬、林隆璇、李建復、侯德健、靳鐵章、黃仲崑、曾淑勤、萬芳、謝宇威、周秉鈞、范怡文、楊耀東、金智娟、林瓊瓏、殷正洋、許景淳、胡藝芬、周治平、賴佩霞、木吉他合唱團 (江學世/李宗盛/張炳輝/陳秀男/黃慶元/劉因國)、金韻合唱團(王文珍/英秀青/張瑞薰/黃韻玲)等人。門票9月26日開賣，詳洽UDN售票網。

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