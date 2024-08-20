Akira高EQ勸架超圈粉！　林志玲曝私下「控制情緒3拷問」解答了

記者黃庠棻／台北報導

女星林志玲2019年與Akira結婚，2022年順利產下兒子，此後專注於家庭生活，今（20）日在台北市政府參加「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會，透露遇到問題時會有一種特別的方法來抑制自己發脾氣。

▲林志玲出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林志玲老公Akira近日參加陸綜《披荊斬棘4》，在看到隊友向佐及MIYAVI發生爭吵後，立即擋在兩人之間努力安撫，避免爆發更激烈的衝突，Akira甚至強調向佐也是專業的人，鼓勵一定做得到，他高EQ的應對方式也引起許多網友討論，留言「志玲姊姊真的選對老公！Akira溫柔有耐性、會鼓勵人、默默支援、有素質、敬業、脾氣好」。

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▲Akira在《披荊斬棘4》高EQ受到討論。（圖／翻攝自YouTube）

面對許多人讚賞Akira的好脾氣，林志玲出席活動時也透露出端倪，她坦言遇到情緒上的問題時，通常有一招「情緒三連問」，會先問自己「應該發脾氣嗎？發這個情緒合理嗎？」再來是「發脾氣的對象是對的嗎？」，最後一個則是在氣頭上就是想發脾氣時，一定要知道「現在講出來的話是傷人的」，從她情緒管理上的方法來看，似乎就可以理解Akira為何可以淡定處理問題了。

▲林志玲坦言會用「情緒3拷問」來抑制發脾氣。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林志玲也大方分享目前跟2歲兒的相處細節，她透露身邊有許多媽媽好友，都告知她「小孩2、3歲時最可愛」，因此她現在非常珍惜跟小孩相處的時光。

▲林志玲珍惜與兒子相處的時光。（圖／翻攝自微博）