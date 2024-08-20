ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Akira高EQ勸架超圈粉！　林志玲曝私下「控制情緒3拷問」解答了

記者黃庠棻／台北報導

女星林志玲2019年與Akira結婚，2022年順利產下兒子，此後專注於家庭生活，今（20）日在台北市政府參加「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會，透露遇到問題時會有一種特別的方法來抑制自己發脾氣。

▲▼ 「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會-林志玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志玲出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林志玲老公Akira近日參加陸綜《披荊斬棘4》，在看到隊友向佐及MIYAVI發生爭吵後，立即擋在兩人之間努力安撫，避免爆發更激烈的衝突，Akira甚至強調向佐也是專業的人，鼓勵一定做得到，他高EQ的應對方式也引起許多網友討論，留言「志玲姊姊真的選對老公！Akira溫柔有耐性、會鼓勵人、默默支援、有素質、敬業、脾氣好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《披荊斬棘4》向佐跳不好丟簡訊走人，MIYAVI氣抓他衣領。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《披荊斬棘4》向佐跳不好丟簡訊走人，MIYAVI氣抓他衣領。（圖／翻攝自YouTube）

▲Akira在《披荊斬棘4》高EQ受到討論。（圖／翻攝自YouTube）

面對許多人讚賞Akira的好脾氣，林志玲出席活動時也透露出端倪，她坦言遇到情緒上的問題時，通常有一招「情緒三連問」，會先問自己「應該發脾氣嗎？發這個情緒合理嗎？」再來是「發脾氣的對象是對的嗎？」，最後一個則是在氣頭上就是想發脾氣時，一定要知道「現在講出來的話是傷人的」，從她情緒管理上的方法來看，似乎就可以理解Akira為何可以淡定處理問題了。

▲▼ 「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」啟動記者會-林志玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志玲坦言會用「情緒3拷問」來抑制發脾氣。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林志玲也大方分享目前跟2歲兒的相處細節，她透露身邊有許多媽媽好友，都告知她「小孩2、3歲時最可愛」，因此她現在非常珍惜跟小孩相處的時光。

▲網友遇到林志玲帶兒子吃飯。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲林志玲珍惜與兒子相處的時光。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

推薦閱讀

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

Hani因未婚夫「自願退出」！　4主持無法配合重拍…節目整組沒了

Hani因未婚夫「自願退出」！　4主持無法配合重拍…節目整組沒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林志玲, Akira

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　
  2. AV男優秘辛！導演一比神秘手勢：30秒內要完戲　「最低標準14cm」
  3. 太妍MV男主角現身大安　粉絲看眼熟招牌好嗨：你眼中台灣真有趣
  4. 忘不了舊愛深田恭子？百億大亨閃電分手小17歲新歡　2個月戀情玩完
  5. 八點檔夫妻創業7年「狂燒8位數」　總部開幕…演藝圈好友都來了
  6. 73歲「民歌之父」楊弦爆中風送醫！　最新近況曝光
  7. 八點檔男星繼承已逝父業「轉當整復師」　創業5年淚曝好消息！
  8. 美食旅遊YTR入境日本遭海關盤查！　拍片記憶卡格式化淚崩道歉粉絲
  9. 屈中恆戲裡戲外都是女兒傻瓜！　「包庇犯錯」寵雷嘉汭無極限
  10. 18歲男主角偷竊「警報狂響」當場被抓！　坦承貪心犯案：抱歉辜負栽培

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366