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米津玄師要來台灣了！　宣布開世巡「台北唱2天」…神曲創8億紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌手米津玄師宣布將於2025年展開世界巡迴演唱會「米津玄師 2025 TOUR/JUNK」，且明年的3月15日和16日將在台北舉辦2場演出，有關場館及票務購買方式等詳情將另行公布，敬請期待。。他近年創作無數神曲，演唱爆發力驚人，其中為日劇《法醫女王》演唱的主題歌〈Lemon〉，在YouTube創下破8億觀看數。

▲▼米津玄師要來台灣了。（圖／翻攝自X）

▲米津玄師要來台灣了，宣布展開世界巡迴演唱會，台北唱2天。（圖／翻攝自X）

米津玄師世界巡演橫跨亞洲、歐洲和美洲，共計6個城市8場演出，從2025年3月開始，依次在上海、台北、倫敦、巴黎、紐約，並在洛杉磯迎來終場。這次巡演也是米津玄師首次在歐洲和美洲登台，其最新專輯《LOST CORNER》將於20日數位上架，且搭配滿島光、岡田將生主演電影《Last Mile》的主題曲〈がらくた〉定於8月20日先行公開。

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現年33歲的米津玄師創作無數神曲爆紅，且搭配的電影、電視劇都是話題大作，除了《法醫女王》的〈Lemon〉、《MIU404》的〈感電〉，為電影《新·超人力霸王》創作〈M八七〉，為動畫《鏈鋸人》創作〈KICK BACK〉，為宮崎駿大師新片《蒼鷹與少年》創作〈地球儀〉，近期為晨間劇《如虎添翼》創作主題歌〈さよーならまたいつか〉（Sayonara, Mata Itsuka !），也掀起傳唱熱潮。

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