ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台　BIGBANG太陽12月唱進北流

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體ASC2NT於2024年5月成軍，由大國男兒的團員KARAM、INJUN、JAY加上兩位身高超過180公分的REON與KYLE組成，擔任Rap和副唱擔當的REON不但音樂實力精湛，更精通韓語、英語和印尼語，有望成為團體中與國際交流的窗口。他們於6月起啟動日本巡演，並預計在10月來到台灣與粉絲見面。另外，BIGBANG太陽也在同日宣布12月14日來到北流開唱，令歌迷期待不已。

▲▼大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台。（圖／J&amp;B Entertainment提供）

▲大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台。（圖／J&B Entertainment提供）

ASC2NT成軍以來主要透過社群網站與台灣粉絲交流，全新巡演「2024 ASC2NT EXPECTING TOMORROW」首站將在西門町Westar登場。成團後首次來台演出，REON表示：「我還沒和台灣粉絲互動過，所以非常期待這次的台灣演唱會！」對於台灣的印象，INJUN表示過去逛夜市和傳統小吃米粉湯，讓他念念不忘，希望有機會再嚐一次。JAY也說：「台灣粉絲的熱情讓我非常感動。」至於從未來過台灣的KYLE聽到團員們大讚台灣的夜市文化，也直呼相當期待！活動門票已全面啟售，購票請洽KKTIX售票系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽12月來台。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲太陽12月來台唱專場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

BIGBANG主唱太陽迎來出道週年日，他稍早在IG貼出18顆黃色愛心與一頂皇冠，慶祝出道18年，同時正式宣佈將在12月14日唱進台北流行音樂中心，睽違7年來台舉辦專場，令粉絲非常期待。

太陽7月才因時尚活動訪台，他當時便預告會再度返台，相隔不到1個月，他宣布與粉絲相見的好消息，演唱會門票預計在9月5日早上11點Live Nation Taiwan會員搶先購票，9月6日早上11點拓元售票系統全面開賣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

日本女主播挨批「歧視體臭男性」慘遭公司解約！2天暴瘦6公斤近況曝光

日本女主播挨批「歧視體臭男性」慘遭公司解約！2天暴瘦6公斤近況曝光

蔡少芬拍《甄嬛傳》敬業瞞懷孕　孫儷推倒她後嚇壞：為什麼不說

蔡少芬拍《甄嬛傳》敬業瞞懷孕　孫儷推倒她後嚇壞：為什麼不說

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

邱淑貞全裸拍《赤裸羔羊》卻三點不露！　藏32年關鍵原因揭密

邱淑貞全裸拍《赤裸羔羊》卻三點不露！　藏32年關鍵原因揭密

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！　13年失去太多：再一次不會生子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

陳奕迅老婆「PO宇多田光演唱會片段」被罵翻！　急刪文喊：沒人告訴我

女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

丟丟妹虧男友「愛約砲又花心」　曝交往原因：你們都覺得我眼瞎

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

YTR草爺捲柯文哲爛帳！幫拉票慘賠12萬　3粉絲受騙：中手機卻收文宣品

唐綺陽運勢／雙子遇新桃花！摩羯「有機會被提拔」處女事業過關斬將

日本女主播挨批「歧視體臭男性」慘遭公司解約！2天暴瘦6公斤近況曝光

蔡少芬拍《甄嬛傳》敬業瞞懷孕　孫儷推倒她後嚇壞：為什麼不說

61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ASC2NT, 大國男兒, BIGBANG太陽, BIGBANG, 太陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王陽明「1句話」慘遭炎上！　網失望透了：好感度大降
  2. 大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台　BIGBANG太陽12月唱進北流
  3. 林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛
  4. 「3字流量男星」涉稅務問題！　陸狗仔丟4線索…下場最慘帳號消失
  5. 61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg
  6. 詹惟中批判「航空業罷工」遭炎上！　吳宗憲站邊員工：要為他們著想
  7. 草爺合作柯文哲出包「2聲明還原真相」！　負責員工早離職
  8. 48歲李維維砸百萬凍卵！聽醫生一句話爆哭　沒結婚遭質疑「祖墳有問題」
  9. 死亡視角「啦啦隊AI」扛不住！李珠珢這裡肉肉意外見客
  10. 相隔6年開唱！粉絲幫喊「B.A.P Yes Sir」　滿場兔子燈＋哨聲應援超感人

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366