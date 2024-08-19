大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台　BIGBANG太陽12月唱進北流

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體ASC2NT於2024年5月成軍，由大國男兒的團員KARAM、INJUN、JAY加上兩位身高超過180公分的REON與KYLE組成，擔任Rap和副唱擔當的REON不但音樂實力精湛，更精通韓語、英語和印尼語，有望成為團體中與國際交流的窗口。他們於6月起啟動日本巡演，並預計在10月來到台灣與粉絲見面。另外，BIGBANG太陽也在同日宣布12月14日來到北流開唱，令歌迷期待不已。

▲大國男兒重組「5人團ASC2NT」10月來台。（圖／J&B Entertainment提供）



ASC2NT成軍以來主要透過社群網站與台灣粉絲交流，全新巡演「2024 ASC2NT EXPECTING TOMORROW」首站將在西門町Westar登場。成團後首次來台演出，REON表示：「我還沒和台灣粉絲互動過，所以非常期待這次的台灣演唱會！」對於台灣的印象，INJUN表示過去逛夜市和傳統小吃米粉湯，讓他念念不忘，希望有機會再嚐一次。JAY也說：「台灣粉絲的熱情讓我非常感動。」至於從未來過台灣的KYLE聽到團員們大讚台灣的夜市文化，也直呼相當期待！活動門票已全面啟售，購票請洽KKTIX售票系統。

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▲太陽12月來台唱專場。（圖／Live Nation Taiwan提供）



BIGBANG主唱太陽迎來出道週年日，他稍早在IG貼出18顆黃色愛心與一頂皇冠，慶祝出道18年，同時正式宣佈將在12月14日唱進台北流行音樂中心，睽違7年來台舉辦專場，令粉絲非常期待。

太陽7月才因時尚活動訪台，他當時便預告會再度返台，相隔不到1個月，他宣布與粉絲相見的好消息，演唱會門票預計在9月5日早上11點Live Nation Taiwan會員搶先購票，9月6日早上11點拓元售票系統全面開賣。