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潔哥被高中同學質疑整型　怒曬童年照自證加碼曝「有荷蘭血統」

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅潔哥擁有亮麗外型，以「鄉民女神」的封號走紅。她17日透露自己收到高中同學的私訊，並因為外貌出現大改變，被對方質疑有整型，對此，潔哥不僅曬出童年照自證，更大嗆：「這種心態的我屁眼都比妳臉正。」

▲▼潔哥被同學質疑整型　曬童年照自證曝：有荷蘭血統。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲潔哥有「鄉民女神」的封號。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥提到，身高153公分的她，從國中到大學的體重約為55公斤，所以身材是偏向肉感的，另外還有牙齒暴牙的問題。然而，她在大學畢業後成功瘦身，並進行了牙齒矯正，從而使得自己的外貌產生了很大的變化。

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到了前陣子，潔哥突然收到高中時隔壁班一位女同學的私訊，對方驚訝於她外貌的變化，並問她「整哪裡了」。對此，潔哥回答說，她只是進行了牙齒矯正，然而，對方卻堅持認為：「不止吧？整個人都長不一樣啊！」說她整牙也是一種整型。

▲▼潔哥被同學質疑整型　曬童年照自證曝：有荷蘭血統。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲潔哥透露因為自己瘦身加上矯正牙齒，竟被高中同學質疑有整型。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

對於同學的話，潔哥直言不諱地說：「不要自己沒變化，就說別人變好看是整型。」更嗆：「這種心態的我屁眼都比妳臉正。」潔哥也附上自己的童年照，自證「小時候就是長這樣」，並透露之所以會長得像混血兒，是因為媽媽的祖先中有荷蘭人。

▲▼潔哥被同學質疑整型　曬童年照自證曝：有荷蘭血統。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲▼潔哥表示媽媽家有荷蘭血統。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲▼潔哥被同學質疑整型　曬童年照自證曝：有荷蘭血統。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

【潔哥全文】

我國中到大學的時候大概153/55公斤
加上牙齒爆（暴）牙
就是身材偏肉的一般人
大概是大學畢業瘦下來再加上整牙
整個人才改變很多

前陣子有一個大概高中時期隔壁班的女同學
突然私我
女同學：天啊妳變好多！妳整哪裡了
我：牙齒
女同學：不止吧整個人都長不一樣啊
我：就是只有整牙齒啊！
女同學：不過整牙也是整形的一種啦～呵呵

不要自己沒變化就說別人變好看是整形
這種心態的我屁眼都比妳臉正

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