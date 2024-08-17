劉德華超猛！成都唱4場「吸進24億台幣觀光財」創驚人效益

記者蔡琛儀／台北報導

62歲天王劉德華（華仔）今年開啟「今天⋯is the Day」世界巡迴演唱會，門票一票難求，且他還將睽違11年於10月31日起一連4天在台北小巨蛋開唱；上週他到成都唱了4場，天王魅力竟幫成都吸進高達5.4億元人民幣（約24.7億元台幣）的觀光財，相當驚人。

▲劉德華睽違5年重啟演唱會，門票夯到一票難求。（圖／台灣映藝提供）

根據成都官方發佈的消息，劉德華於8月9日至12日在成都開唱，現場觀眾累計超過5.2萬人次，其中跨城的觀眾比例更高達65%，4場次就拉動5.4億元人民幣的綜合消費。而他此套巡演目前已在大陸唱過上海、廣州、北京、南京場，昨天已抵達杭州開唱，接下來還預計要前往重慶、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、台北，陸媒表示，華仔今年的巡迴演唱會有望創造「華仔經濟學」。

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而劉德華也於昨日起在杭州奧體中心體育館連唱6場，更換上限定的鮮黃色長褲和外套，讓粉絲都嗨到不行；而許久未到杭州開唱的他難掩興奮，開心高喊：「我來了，等了好久是吧？我也是，我們不管了，從這一秒開始我們就瘋，瘋狂地唱，一直唱到最後一首可以嗎？只要你們陪我一起瘋的話，今天晚上你們說了算！」讓全場歌迷激動高喊「好」，結果調皮的天王又笑說：「唉呀，被騙了，真的這樣說一說你們就相信了。」逗樂全場人。