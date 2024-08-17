超哥高調曬大疊鈔票「1手握不住」！　遭酸啃爸爸不忍了

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅超哥（黃伯超）號稱「全台最有錢YouTuber」，在家族長照事業任職過多年的他，近年除了經營自媒體，也跨足餐飲業，開設日料店、連鎖炸雞店。近日他在臉書自曝去「小賭」，並曬出厚厚一大疊鈔票，展現財力，然而卻引來部份網友酸他「啃爸爸」，對此他也做出反擊。

▲超哥曬出大疊鈔票。（圖／翻攝自Facebook／超派人生）

超哥昨（16日）在粉專「超派人生」寫下：「小賭怡情，鈔票會自己長大，直到一手無法掌握。」並曬出一組對比照，只見他起初手握6疊港鈔入場，離開時則變為9大疊厚厚的鈔票，只能用手勉強抓住。貼文一出讓粉絲直呼「超派」、「這個要改成超爽」。

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▲超哥回擊網友。（圖／資料照／記者李毓康攝）

不過貼文的留言區也出現了「用爸爸的當然會自己長大啊，超巨」、「超嬰」等發言，酸他「啃爸爸」，對此超哥則霸氣回擊「就笑你沒有」，並標記網友「別總是躲起來吃嘴，拜託讓我瞧瞧你的本事」。事實上超哥先前曾找來爸爸一起拍片，談到外界稱他「靠爸爸」的傳聞，超哥爸爸則表示：「沒有啦，都他（超哥）自己賺錢的，哪是富二代，我們都是一起在打拚。」

▲超哥遭網友酸「啃爸爸」。（圖／翻攝自Facebook／超派人生）