男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

記者田暐瑋／綜合報導

安歆澐是《超級星光大道2》的成員，近日上節目分享慘痛的戀愛經歷，曾交往一任渣男男友，對方不只有強烈控制慾，甚至還性成癮，砲友人數多達10多人，讓她驚慌到前往醫院做性病檢查，提分手還遭對方跟蹤糾纏，過程令她心有餘悸。

安歆澐在《單身行不行》中透露，過去交往過一任男友很愛控制人，她與朋友出門、穿著打扮乃至於關車門的力道都要干涉，在次與家人外出用餐，她因為提早一點坐下，就被男友罰站在餐廳外長達半小時，讓她感到極度屈辱。

▲安歆澐曾遇上渣男男友。（圖／翻攝自安歆澐臉書）



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交往後期，安歆澐發現男友行為詭異，於是在男友家中放置錄音筆，意外錄到了男友約砲過程，從閒聊到進入房間發生關係，短短1小時內「結束整套流程」，男友事後坦承出軌，稱自己患有性成癮，砲友高達10多人，「他說其實他是性跟愛可以分開的人，而且他好像有性沉溺，所以他其實跟十幾個女生有過長期（關係）。」

得知男友背叛後，安歆澐堅決分手，男友卻糾纏挽留，還尾隨到她居住地點，她被迫暫時借住朋友家中，趕緊搬離原住處，之後到醫院進行性病檢查，幸好一切平安，至今想起來仍讓她心有餘悸。

▲安歆澐曾交往渣男男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）