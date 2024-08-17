《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》7月中旬慶祝完10週年，不久後，節目方便在社群網站PO文詢問「10年了，你們對哪一位關主印象最深刻」，吸引大批網友留言討論。更出乎意料的是，往年關主幾乎真的回歸了，16日照片曝光後，勾起不少人的回憶。

▲《玩很大》突PO模糊照寫下「好久不見～猜猜誰來了」！有網友猜測從左至右應是無尊、林進、香蕉、黃豪平和詹惟中。（圖／翻攝自Threads／綜藝玩很大）



照片中，可以看到除了固定主持群吳宗憲、坤達和KID（林柏昇），香蕉（王俊傑）、無尊、詹惟中、黃豪平和林進都到了，節目方也不禁興奮地說：「關主回娘家，關主們集合啦！到底誰是真正的關主？」

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▲令人印象深刻的關主們罕見回娘家。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）



黃豪平事後在留言區謝謝節目方的邀請，「這次很鬧哈哈哈。」詹惟中則語帶神秘地說：「感覺都是男生，其實並非如此，整個過程太精彩了！」

▲香蕉、黃豪平和詹惟中回應貼文。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）



香蕉則一如往常幽默地說：「上次去很像是8年前，那時候還很菜，很青澀，8年後的今天又來了！中間上過數百個通告，也跑了無數個地方，經過8年的磨練……還是很菜。」來賓們的留言已經掀起網友的高度期待，希望該集節目能早日播出。