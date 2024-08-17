汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人汪建民被診斷出罹患肺腺癌4期，癌細胞從肺部擴散到頸椎、脊椎、腦部，一度暴瘦12公斤，他昨日（16日）晚間突然在臉書開直播，與粉絲、網友互動長達40分鐘，還被網友調侃長肉了。汪建民表示，如今身體狀況好非常多，5、6月的時候簡直就是「不成人形」，狀態差到無法見人，現在能夠開直播和大家聊天，他覺得自己和大家都值得鼓掌慶賀一下。

▲汪建民開直播與粉絲、網友互動。（圖／翻攝自Facebook／汪建民，下同。）

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56歲的汪建民平日不菸不酒，卻被診斷出罹患肺腺癌4期，癌細胞從肺部擴散到頸椎、脊椎、腦部，讓他一度暴瘦12公斤，直到今年7月13日才首度在社群網站上公開回應，表明自己會堅持下去。

汪建民16日晚間突然在臉書開直播並提到，要來兌現之前承諾的抽獎活動，鏡頭前的他看起來仍有些疲憊，但聲音宏亮，還被網友調侃長肉了，健康狀況似乎恢復得不錯。汪建民說，現在真的好非常多，如果是在5、6月的時候，當時簡直可以用「不成人形」來形容，瘦到乾癟、眼窩凹陷，根本沒辦法見人，不要說有沒有體力開直播了，他甚至連面對鏡頭的勇氣都沒有。

汪建民認為，他現在能夠開直播跟大家聊天，真心覺得，自己跟大家都值得鼓掌慶賀一下，接受化療的每一個階段都像在打仗，讓他深刻體會到健康這2個字的重要。

直播期間，前兄弟象選手蔡豐安也跑來留言，邀請汪建民有空到南投遊玩。汪建民開心表示，「謝謝你來看我，扁哥超感謝你這麼相挺我」，之前一直說要去拜訪，無奈因為各種原因遲遲未去，「非常感謝，我就放在心裡面，因為線上那麼多人，我不能失控，謝謝扁哥。」

▼蔡豐安也來汪建民的直播留言。