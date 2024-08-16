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TXT然竣也道歉！韓光復節曬「日本街道照」被罵翻：沒尊重歷史會反省

記者劉宛欣／綜合報導

南韓於8月15日迎來光復節，人氣男團Stray Kids成員Felix卻因在這一天傳了唱日本動畫歌曲的音檔到粉絲交流平台，而遭到批評，他為此公開致歉。而除了他以外，TOMORROW X TOGETHER的成員然竣也遭炎上，原因正是他在這天上傳了以日本街道為背景的照片，他雙雙透過Instagram帳號以及粉絲社群Weverse致歉。

▲然竣因為在光復節上傳以日本街道為背景的照片被罵。（圖／翻攝自然竣Instagram）

▲然竣因為在光復節上傳以日本街道為背景的照片被罵。（圖／翻攝自然竣Instagram）

然竣16日在Weverse、Instagram上表示：「我沒有尊重光復節的歷史意義和重要性，疏忽地上傳了照片，對此我深感抱歉。」此外還說道：「對於因我的錯誤行為而受到傷害的所有人，我真心道歉。我會反省自己的不足之處，並且在未來更加謹慎，避免類似的情況再次發生。」然竣15日在Instagram上傳了多張近況照，其中包括在日本街道拍攝的照片，引發爭議。

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▲然竣因為在光復節上傳以日本街道為背景的照片被罵。（圖／翻攝自然竣Instagram）

▲然竣道歉文。（圖／翻攝自然竣Instagram）

另一方面，Stray Kids Felix也因在與粉絲交流時提及日本歌曲而公開道歉。事實上，無論是然竣還是Felix，如果不是在光復節，這些行為都不會引發爭議。根據韓媒報導指出，KPOP業界人士建議藝人們在國家社會的重大節日時，應該更加謹慎使用社群，才能避免誤解的產生。

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