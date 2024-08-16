炎亞綸被爆「聯誼節目神隱」害慘女嘉賓！　本尊列2點曝真實內幕

記者劉宛欣／綜合報導

藝人炎亞綸最近重新活躍在各大社群平台上，尤其是Threads上提及他的貼文，幾乎都會獲得他親自回覆。其中有網友爆料稱他10多年前參加聯誼節目《王子的約會》後搞消失，害女方失去資格，他果不其然在底下留言闢謠，指出是節目安排好的橋段。

▲炎亞綸曾參加過聯誼節目《王子的約會》。（圖／翻攝自台視YT）

日前有網友在Threads上發文聲稱「以前有一個節目叫《王子的約會》，炎亞綸配對成功後，直接消失，害女方失去聯誼資格」，不久之後釣出炎亞綸親自回覆表示「第一，那是節目安排好的，第二，我們後續在製作組安排下出去過。你是比較希望知道台灣製作節目的內幕，還是？」原PO在獲得炎亞綸澄清後似乎自知理虧，目前已經刪除了貼文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

炎亞綸的回覆底下，有當年也參加過《王子的約會》的網紅妮娜也現身證實他說法，直言「大推！！！ 炎說的是真的」，透露「節目前幾組都是準備出道的藝人，所以都是安排好的沒錯～後幾組才是真的素人，我真的有配對成功還拍外景」，另外也有網友認為綜藝節目一般都有劇本，炎亞綸則特地提及了自己有擔任班底的人氣實境秀《來吧！營業中》、《嗨！營業中》表示「《營業中》真的沒有」。