Stray Kids Felix「韓光復節唱日動畫歌」被罵翻！認錯致歉：歷史認識不足

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣男團Stray Kids成員Felix因在光復節（8月15日，又稱祖國解放紀念日）提及日本近期熱播的動畫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》中的歌曲而引發爭議，隨後他透過官方社群平台迅速公開道歉。

▲Felix在南韓光復節當天唱了日本動畫歌，引發爭議。（圖／翻攝自Felix Instagram）

Felix於8月15日公開向粉絲們表示歉意，承認自己的行為不當，表示：「首先，我對於讓粉絲和所有因我的疏忽而感到失望的人感到非常抱歉。」他進一步表示：「在這個有著特殊意義的光復節當天，我的不謹慎和疏忽行為真的讓大家失望了，為此我真心道歉。」承認自己對歷史認識不足，會深刻反省：「我將努力學習並反思，以確保今後不再犯同樣的錯誤。我會更加謹慎，避免類似情況的再次發生。」

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▲Felix道歉。（圖／翻攝自韓網）

此次事件源於有粉絲透過粉絲付費交流平台「Bubble」許願Felix挑戰近來在TikTok爆紅的上「Shikanoko challenge」（Shikanoko為動畫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》主角鹿乃子乃子），寵粉的Felix為此錄製6秒的唱歌音檔回覆，引發部分南韓粉絲不滿，並將他在光復節當天唱日本動漫歌曲的事外傳到論壇、社群平台上，引發廣大批評聲浪。