aespa來台開唱專屬貼文連發！Winter同款珍奶店家被搜出　粉絲：懂喝

文／妞新聞

「Su Su Su Supernova～」各位MY們（粉絲名），是不是還在失戀中（拍肩）？擁有〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Spicy〉到今年以〈Supernova〉、〈Hot Mess〉橫掃全球的SM娛樂旗下人氣女團「aespa」，8月9日、10日、11日一連3天的《SYNK : Parallel Line》台灣場演唱會順利落幕啦！

來台開唱6專屬貼文連發

官方認證「台灣」爆熱議

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由兩位韓國籍成員Karina、Winter、日本籍成員Giselle、中國籍Ningning（寧寧）組成的aespa，出道四年以來首度來台灣舉行專場演唱會，3天一共吸引超過2萬5千名粉絲入場朝聖，歌單加起來居然高達26首，誠意滿滿的精彩演出讓粉絲們大讚：「超值得」、「愛更坑底了！」

▲aespa來台開唱專屬貼文連發。（圖／IG@smtown、aespa_official）

SM娛樂也在近日同步更新官方SNS平台，不只分別上傳3天份的台灣場全場大合影，最新一則曬出4張高清現場畫面，照片中是4位成員在台灣演唱會上的演出片段，配文紀錄aespa的開演里程碑，其中官方直接以韓文打出「대만（台灣）」字樣也引起台灣網友的關注，相比以往韓方因為兩岸敏感議題，會避免直接標示，而台北場作為標示，這次直接寫出國家名稱令人意外。

Winter、Karina台灣打卡

同款手搖飲必買

▲Winter、Karina曬台灣打卡照。（圖／IG@katarinabluu）

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▲Winter同款珍奶被搜出來自珍煮丹。（圖／IG@imwinter）



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這次來台開唱，aespa成員雖然沒有太多時間觀光，還是不忘曬出充滿本土風情的「台味幕後照」，像是Karina就跑到大直知名百貨公司「美麗華」的摩天輪下合影打卡，Winter則是在大雨天、摩托車的雜亂背景前，拍出時髦畫報感，手上的那杯「90元手搖飲」也被搜出是來自台灣飲料品牌「珍煮丹」，品項還是黑糖珍珠鮮奶，粉絲們快去買同款解解思念吧！

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