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《她的日與夜》霸榜串流冠軍！《背著善宰跑》已播4個月仍在前十

記者黃庠棻／台北報導

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐，「變身」及「穿越」依然是影視流行不敗元素！本週冠軍由「妙齡女」鄭恩地變身「阿珠媽」李姃垠的韓劇《她的日與夜》稱霸榜單，大玩穿越的《背著善宰跑》雖已播出長達4個月仍然名列前十名。

排行榜的亞軍、季軍分別是日劇《地面師》與中國古裝劇《墨雨雲間》，人氣偶像許光漢首度參演的韓劇《無路可走：輪盤賭》則排名第4。

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Netflix提供）

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Netflix提供）

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本週奪冠的韓劇《她的日與夜》由鄭恩地、李姃垠及崔振赫主演，已連續3週攻占榜單前三名，故事描述鄭恩地飾演的28歲「李微進」，某日遇見一隻神奇貓咪，竟觸動變身之咒，突然變成50多歲大嬸李姃垠，節奏輕快，幽默逗趣，在TODAY追劇聲量榜上己吸引超過120則留言。

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Disney+提供）

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Disney+提供）

TODAY追劇聲量榜最新排名的第2名是日劇《地面師》，由綾野剛、豐川悅司飾演以不動產買賣進行詐欺的犯罪題材。第3名中國古裝劇《墨雨雲間》已連續7週盤旋追劇聲量榜前三名，看來宮鬥劇《延禧攻略》的女主角吳謹言，再度上演機智大復仇戲碼，仍然叫人目不轉睛。

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Disney+提供）

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第4名為許光漢首度參演的韓劇《無路可走：輪盤賭》，他與趙震雄、李光洙、劉宰明共同演出以高額懸賞金的委託殺人犯罪故事。第5名韓劇《是偶然嗎？》改編人氣網漫，金所泫和蔡鍾協從學生愛戀糾纏到職場。第6名則是張娜拉和南志鉉聯手的離婚律師題材《好搭檔》。第7名是日本動畫《排球少年！！第4季》。

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Netflix提供）

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／Netflix提供）

第8名《蓮花樓》和第10名的《開端》都是中國劇，前者為古裝，後者則有奇幻的無限循環設定，相同的都是帶著懸疑氛圍的查案緝兇劇情。第9名是邊佑錫主演的《背著善宰跑》又是大玩穿越設計的韓劇，此劇4月在台播出後便大受歡迎，至今已逾4個月，依然高掛TODAY追劇聲量榜前十名。

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／LINE TODAY提供）

▲LINE TODAY串流排行榜。（圖／LINE TODAY提供）

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