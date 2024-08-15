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Suga酒駕遭挖黑歷史「服役講師前睡覺」　同梯爆料：這人不怎樣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga因爆出酒駕登上社會版面，韓網吵得沸沸揚揚要求他退團，如今連韓媒都挖出他在接受當兵基礎訓練時，上課態度不佳，他在講師面前睡覺，講師本來想告誡他幾句，但他醒來後滑滑手機又睡著了，PO文者爆料當時Suga甚至是擔任組長，卻不好好聽課，他直白回答：「在我看來，這人不怎樣。」文章引起正反注目。

▲▼ ▲▼▲▼▲▼Suga酒駕遭挖黑歷史「服役講師前睡覺」　同梯爆料：這人不怎樣。（圖／翻攝自nate）

▲Suga酒駕遭挖黑歷史，上課時在講師前睡覺。（圖／翻攝自nate）

Suga爆出酒駕後，過往的言行逐漸被媒體與網友挖出，其中一則，是同梯受訓的人PO出的爆料，內容指他過去在當兵時接受基礎訓練，身為組長卻參與度很低，甚至在老師面前睡覺，PO文者直指：「講師覺得太過了還告誡了一下，但他睡一睡起來，還沒搞清楚狀況先點點頭應付，然後看了看手機又睡過去了。」PO文者表示，Suga那組還被評為參與度最低。

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▲▼▲▼Suga酒駕遭挖黑歷史「服役講師前睡覺」　同梯爆料：這人不怎樣。（圖／翻攝自theqoo）

▲同梯人爆料Suga上課態度不怎樣，但該文章已經是去年的文章，如今又被翻出來。（圖／翻攝自theqoo）

只是該文章已經是去年（2023年）的爆料文了，如今Suga出事才再度被媒體挖出來報導，該PO文者在論壇上哭笑不得回應「因為Suga，我上新聞了」，他強調從來沒有授權給媒體寫成新聞，壓根對Suga毫無關心，文章再次受到關心，他甚至自嘲「我有可能會被阿米打？」

▲同梯直言批「這人不怎樣」。（圖／翻攝自theqoo）

▲同梯直言批「這人不怎樣」。（圖／翻攝自theqoo）

有網友向PO文者提問「你說Suga態度不怎樣，內容是真的嗎」，他也回答：「我指出的問題其他人也都依樣，明知道身爲小隊組長可以獲得特休，參與度還很低落，連講師都出言告誡了，公眾人物還讓講師很尷尬馬上又睡著，在我的基準看來，這人整體不怎樣。」

▲但其他人Suga酒駕遭挖黑歷史「服役講師前睡覺」　同梯爆料：這人不怎樣。（圖／翻攝自theqoo）

▲但也有其他人幫Suga緩頰「講師都說他上課參與度很好」。（圖／翻攝自theqoo）

雖然有網友指稱Suga上課態度不佳，但也有網友出面緩頰：「我4月接受基礎教育回來的時候，講師們都說BTS Suga課程參與度很好，在講課休息期間還請了同組的人們喝咖啡。」在一片負面聲浪之中替Suga美言幾句，這則留言也引起各界關注。

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Suga, BTS, 防彈少年團

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