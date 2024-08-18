小孟老師／8月18日星座運勢　準備被炸！「雙子可能閃婚」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：事業精彩表現

感情：共同編織美好

財運：發揮特有專長

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

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雙子座

工作：同事互相幫忙

感情：閃電結婚可能

財運：兼差賺取外快

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：水瓶

天秤座

工作：接待貴賓客戶

感情：戀情可望明朗

財運：尋找更高目標

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：可望談成生意

感情：感情發展迅速

財運：有努力有收穫

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：金牛

金牛座



工作：受到主管認同

感情：愛情滋養心靈

財運：投資紅利增多

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：處女

處女座

工作：小型團隊模式

感情：溫馨關懷入微

財運：喜迎豐收獲利

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：微笑待人處事

感情：浪漫激情之夜

財運：外出朋友請客

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：獅子

天蠍座

工作：準備行囊出發

感情：充滿戀愛氛圍

財運：無法面對挫折

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：射手

雙魚座

工作：事業大有助益

感情：珍惜短暫浪漫

財運：資金寬裕運作

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：重視信用承諾

感情：姻緣真心相愛

財運：看懂財務報表

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：雙子

獅子座

工作：合約即將到期

感情：用心安排貼心

財運：掌握財務報表

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：天秤

射手座

工作：工作忙裡偷閒

感情：兩人快樂交往

財運：發展大落大起

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。